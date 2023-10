Václav Neckář v neděli vystoupil s kapelou Bacily v pražském Divadle Hybernia na galakoncertu u příležitosti svých 80. narozenin, které připadnou na 23. října. Pořadatelé původně plánovali jen jedno představení, ale pro velký zájem přidali ještě odpolední koncert. Zpěvák oba vyprodal.

Václav Neckář oslavil své osmdesátiny dvojkoncertem v Divadle Hybernia, 22. října 2023 | Foto: Profimedia

S kapelou rozšířenou o smyčcové Kvarteto Quartissimo a dívčí sbor Fčeličky během téměř dvou hodin nabídl Neckář nadšenému publiku řadu svých hitů. V závěru společně s hosty zazpíval píseň Půlnoční, kterou dojaté hlediště doprovodilo rozsvícenými mobily. Po dlouhotrvajících ovacích vestoje Neckář ještě přidal skladbu Všechno je jenom jednou.

Václav Neckář slaví osmdesátiny. Zazářil ve filmu, s Golden Kids i s Bacily

Energický úvod koncertu obstaraly hity Tu kytaru jsme koupil kvůli tobě, Stín katedrál a Ša-la-la-la-li. Až poté se nálada zklidnila při baladě Stále šťastné údolí, kterou odzpíval vsedě na stoličce. „Jsem udivený, jak to dopadlo dobře,“ řekl ČTK po prvním koncertu kytarista basista skupiny Bacily Josef Kůstka. „Vždycky mám o Vaška strach jak to dopadne, ale dnes (v neděli) zpíval krásně čistě a v pohodě se pohyboval. Příjemně mě překvapil,“ dodal.

Václav Neckář vystoupil na galakoncertu v Divadle Hybernia u příležitosti svých 80. narozenin, 22. října 2023. Mezi hosty byl i písničkář Jaromír Nohavica.Zdroj: Profimedia

Prvním z hostů byl zpěvák a kytarista kapely Jelen Jindřich Polák, který si pro oslavence vybral píseň Co je to svět. Frontman skupiny Chinaski Michal Malátný poté zazpíval Tvým dlouhým vlasům. Vystoupení hostů prokládal Neckář svými písněmi. Jejich slova sledoval na čtecím zařízení, protože si po mozkové mrtvici, která ho postihla v roce 2002, nepamatuje texty. V baladě Kdo vchází do tvých snů, má lásko zaimprovizoval, když postavu Ringo Starra nahradil Karlem Gottem.

Kvartet 4 Tenoři Neckářovi zazpíval píseň z repertoáru The Beatles Yesterday, společně s kapelníkem Bacilů a bratrem Janem Neckářem oslavenec připomněl jejich společnou skladbu My to spolu táhnem dál.

„Jsem rád, že tě vidím v takové úžasné formě. Ze zákulisí pozoruju, jak máš chuť dělat piruety,“ řekl Jaromír Nohavica, který si pro Neckáře připravil jeho píseň Podej mi ruku a projdem Václavák a ze svého repertoáru za velkého potlesku přidal skladbu Máma mi na krk dala klíč.

Éru Golden Kids připomněli v závěru vystoupení Jan Cina, Berenika Kohoutová a Sara Sandeva, kteří slavnou pěveckou trojici Neckář, Marta Kubišová a Helena Vondráčková ztvárnili v divadelním představení Marta uváděném na Letní scéně Musea Kampa. Poté se Neckář telefonicky spojil s Kubišovou, která přislíbila účast na večerním představení. Třetí z úspěšné formace Golden Kids Vondráčková měla koncert na Slovensku, oslavenci podle svých slov později pogratuluje osobně.

Václav a Jan Neckářovi: Poradíme si s klikou i se smůlou

Na koncertu také pokřtili Neckářovu autobiografickou knihu Všechny moje války, dále 4CD Osmdesát - Největší hity od vydavatelství Supraphon, speciální edici vína Václav Neckář 80 a sběratelskou bankovku vydanou ke zpěvákovu jubileu. Publikace Všechny moje války vyšla letos v polovině září. Práce na ní trvala více než pět let a podle producenta a vydavatele Jana Hlaváče jde o autobiografii, nikoli o kompilát sestavený z veřejně dostupných zdrojů.