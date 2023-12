Zdroj: se svolením Polydoru

The Rolling Stones: Hackney Diamonds, limitovaná edice (Polydor)

Album Hackney Diamonds, které se hned po vydání dostalo na první místo v 19 zemích světa, je prvním studiovým albem, které The Rolling Stones vydali od roku 2005. Novinku lze pořídit i v podobě speciální limitované edice 2CD, která obsahuje navíc živou nahrávku Live at Racket NYC se sedmi skladbami, které kapela zahrála na intimním křtu alba v New Yorku 19. října 2023, s debutovými živými vystoupeními skladeb Angry, Bite My Head Off, Whole Wide World a Sweet Sounds of Heaven. Součástí 24stránkového bookletu jsou fotografie z vystoupení od slavného fotografa Kevina Mazura.

Album obsahuje hlavní singl Angry nominovaný na cenu Grammy spolu s písní Sweet Sounds of Heaven, na které zpívá Lady Gaga a na klávesy a klavír hraje Stevie Wonder. Zesnulý bubeník Charlie Watts se objevuje ve dvou skladbách, Mess It Up a Live By The Sword spolu s Billem Wymanem. Na desce se také objeví Paul McCartney a Elton John.