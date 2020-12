Slovenský zpěvák, hudebník a textař Vašo Patejdl má na kontě pěknou řádku alb a potažmo hitů. Posluchače se nyní rozhodl potěšit svojí vůbec první vánoční deskou, jíž si zároveň splnil svůj dávný, vytoužený sen.

Vašo Patejdl | Foto: ČTK

„Vánoční album jsem se chystal natočit už dřív, ale nikdy jsem to nestihl. Kvůli množství koncertů a jiných projektů jsem se vždycky „probudil“ až v listopadu. Je pravda, že letos jsem si dal už v lednu závazek, že to album natočím. A když do toho přišla epidemie koronaviru, měl jsem najednou spoustu času si s ním vyhrát. A protože písničky z desky mají nejen slovenské, ale i české texty, nazval jsem ji Moje československé Vánoce. Doufám, že lidem zpříjemní či navodí vánoční pohodu,“ říká Vašo Patejdl.