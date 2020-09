Jako 4 Tenoři spolu čtveřice zkušených sólistů poprvé zazpívala před třemi lety na koncertě Pocta muzikálům. Tehdy je doprovázel Český národní symfonický orchestr pod vedením Marcella Roty.

Skladba To je ta chvíle měla takový úspěch, že dolehla až k uším dvorního dirigenta Andrey Bocelliho. A tak se producent Janis Sidovský rozhodl v projektu pokračovat. Na podzim 2018 kvarteto natočilo klip k písni Už z hor zní zvon, který měl na sociálních sítích záhy přes milion zhlédnutí. Druhé video Mně sílu dáš (You Raise Me Up) natočili pánové v Tunisku, a i tato píseň se rychle stala hitem. Na základě nadšených ohlasů začali 4 Tenoři podnikat společná vystoupení a vyprodávat sály po celé České republice. DUET S LUCIÍ BÍLOU

Jejich aktuální turné To je ta chvíle čítá už na čtyřicet koncertů. Na novém CD potěší 4 Tenoři exkluzivní kolekcí písní z dílny skladatelů Karla Svobody, Andrewa Lloyda Webbera a Ennia Morriconeho. V duetu Krása se jejich podmanivý hlas navíc spojí s hvězdnou Lucií Bílou.