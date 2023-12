Jak jste vlastně ke konceptu desky Muzika Slavica dospěly? Začal se rodit postupně. Třeba píseň Pomiluj mě je o ženské rozkoši a o tom, že bychom neměly přehlížet vlastní potřeby. Už zmiňovaná píseň My Sister's Crow je zase o odvaze, sesterství, solidaritě. Často jsem hledala sílu, jak se za tyto odvážné myšlenky postavit. Napadlo mě brnění, to, že v celé historii lidstva byly vždycky vyobrazeny mužské zbraně, ty ženské málokdy. Ano, existovaly Amazonky , které byly trénované v boji, nebo Johanka z Arku, ale je to fakt rarita.

Hlavním tématem vaší nové desky jsou ženské zbraně. Kterou to pro vás začalo? Byly dvě - odvaha a síla. Na desce jsme si je dovolily vyzvednout. Ale zase odsud posud s tou odvahou a sílou. Byly i momenty, kdy jsme si uvědomily, že ženskými zbraněmi jsou i křehkost, zranitelnost a schopnost přiznat si, že na všechno nemusíme být samy. Vyjádřily jsme to v písni Běžela jsem lesem.

Kapela Vesna má za sebou náročné, ale mimořádně úspěšné období. „Potřebovaly bychom se dospat. Před rokem jsme si s holkami říkaly, co bude dál, jestli budeme rodit děti, jestli ještě budeme dělat hudbu, jestli se na to třeba nevykašleme… Pak jsme se ale shodly na tom, že uděláme ještě jeden song My Sister's Crow (Vesna s ním soutěžila v Eurovizi , pozn. red.). A to byl moment zlomu, kdy se pro nás všechno energeticky protočilo a nabralo husté obrátky. Myslím, že jsme strašně moc vyrostly, sáhly jsme si na nějaké pozlátko, ale i na dno vyčerpanosti. Zároveň jsme potkaly spoustu úžasných lidí. Tento rok nás jednoduše posunul a neuvěřitelně nabil,“ říká zpěvačka a autorka Patricie Kaňok Fuxová.

Občas mi přijde, že v normálním životě toho my ženy máme hodně – pečujeme o rodinu, o domácnost, chodíme do práce. A pak tam ta síla není. Říkala jsem si, jak bychom ji v sobě mohly najít, protože spoustu věcí umíme zastat, ale zároveň neumíme říct - ne, tohle už dělat nebudu. Prostě mám pocit, že ono brnění bylo ženám odebráno, ale je vlastně hrozně potřeba.

Hudební skupina Vesna a její písnička Queen Of Love:

Zdroj: Youtube

S inspirací to máte jak?

Vlastně to úplně neumím popsat. Písničky se ale rodily lehce, bylo to i z důvodu, že se nám letos dařila jedna věc za druhou. Najednou jsme měly pocit, že nás lidé poslouchají, že se o naši hudbu zajímají, takže jsme tvořily pro ně. A to mi při psaní pomáhá – vědět, pro koho skládám a co tím říkám.

S deskou Muzika Slavica byste rády prorazily i za hranice naší země. Nakolik vám účast v Eurovizi otevřela dveře do světa?

Strašně moc. Vezměte si, že nás v hlavním vysílacím „eurovizním“ čase vidělo 220 milionů lidí, což je neuvěřitelné číslo… Trošku jsme ale narazily na to, že jsme okolo sebe neměly dostatečně silný tým. Prostě jsme si musely přiznat, že v Česku si koncerty zvládáme organizovat samy, ale v zahraničí už ne. V příštím roce nás ale nějaké čekají – například na jaře budeme hrát ve Švýcarsku, chtěly bychom vyrazit i do Polska. Momentálně hledáme manažera, který nás může dostat dál.

Přečtěte si také rozhovor s písničkářem Pokáčem:

Pokáč: Na nové desce jsem se posunul do pozice spokojeného a nevyspaného taťky

Turné k vaší novince bude probíhat až na jaře příštího roku. Je ještě něco, na co se můžeme těšit?

Kromě turné jednáme o spolupráci s jistou zahraniční společností, protože desku Muzika Slavica skutečně vnímáme jako slovanskou epopej, protože jsou na ní písničky v češtině, angličtině, polštině, ukrajinštině a bulharštině. Moc rády bychom s těmi našimi kořeny vyjely i do zahraničí. Jinak se chystáme vydávat další a další singly. Energie snad na to bude dost.

Momentálně předskakujete kapele Lucie na turné. Proč zrovna vy?

Jsem ráda, že si nás kluci vzali pod křídla, že na jejich koncertech nemusíme být za Johanky z Arku, ale za princezny. Osobně mám velmi dobré vztahy s Michalem Dvořákem, který o naší kapele už dlouho ví a podporuje nás. A teď, když už máme s Vesnou nějakou sledovanost a fanouškovskou základnu, rozhodli se kluci z Lucie pro propojení s námi. Moc si toho vážíme.