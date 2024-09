V čem ta originalita spočívá?

Nechtěl jsem zpívat něco, co by mi přidělili, hlavně ne pop music. Chtěl jsem si jednotlivé písničky určit sám. A když už jsem bývalý punker a dlouholetý rocker, navrhl jsem ty, které mě hudebně formovaly, na kterých jsem vyrostl. Takže jsem sáhl po Deep Purple, kteří jsou dodnes aktivní a tudíž dokladem toho, že co do věku nemá hudba hranice. Dalším, pro mě hudebně určujícím milníkem byli Sex Pistols. Symfonici v čele se šéfdirigentem Martinem Šandou na mou volbu reagovali slovy: „Aha, perfektní, a taky – hm, zajímavé… Tak to uděláme.“ V programu navíc zazní i mé životní hity Ó hory, ó hory a na Na václavskym Václaváku. Zatím počítáme s jedním uvedením, ale už padly návrhy, že bychom mohli vystoupení někdy zopakovat. Já ale říkám – pojďme si to vyzkoušet a teprve pak si řekneme. Každopádně to bude pro mě velká zkouška.

Co jste si vybral od Deep Purple?

Black Night. Byla to vůbec první písnička, kterou jsem od Deep Purple slyšel. Chodili jsme tehdy s kamarádem do šesté třídy, když jeho táta přivezl z Anglie jejich singl – na jedné straně byla právě skladba Black Night, na té druhé Speed King. Úžasné, šel jsem z toho do kolen.

A od Sex Pistols?

Chachá… Kterou byste tipla? Nebudu vás napínat, bude to Anarchy in the U. K.

Než vás k této spolupráci oslovili, co jste si vlastně o propojení rockového a symfonického světa myslel?

Pro rockovou kapelu je to určitě zpestření práce. Může se stát, že pak najednou vyjede na úplně nové vlně a třeba díky tomu začne nabírat i jiné než rockové fanoušky. Skupin, které se do takové spolupráce pustily, znám docela dost, ať už jsou to ze zahraničních Kiss, méně známí Alter Bridge a spousta dalších. Jsou projekty, které se povedou více, jiné méně. Veledůležitou roli hraje ve výsledku ozvučení, aby orchestr neválcoval kapelu, tedy pokud tam kapela vůbec je, a naopak. A taky aranže písniček, aby v nich byla funkce orchestru podstatná.

V tomto případě jde ale vaše kapela ByPass stranou?

Ano, z tohoto pohledu budu na jevišti sám voják v poli. Jak říkám, koncert se musí strašně dobře nazvučit, budu muset mít odposlechy a taky budu asi potřebovat čtecí zařízení, abych neulítl, kdybych dostal trému. Šéf Šanda ale řekl, že stačí notový stojánek, tak uvidíme.

Ještě míváte trému?

Budete se divit, ale někdy ano. Přichází spíš v období, kdy dlouho nehrajeme a pak to přijde. Než pak najedu na tu správnou vlnu, jsem víc sevřený, víc se hlídám a dávám si méně piv, které sice na trému platí, ale nesmí se to přehnat.

Jaké jste měl či pořád ještě máte koncertní léto?

Letní sezona je pro všechny muzikanty vlastně nejvíc - hrají se velké koncerty, festivaly, osobně hraju taky na motosrazech, kam si mě zvou, mám to pestré. Vyplývá z toho, že letní dovolená se nekoná, ale vynahradím si to někdy koncem roku nebo na jaře. Pár dní budu v Mnichově Hradišti… Docela se divím lidem, kteří stále odjíždějí pryč z naší země, přitom je tady takových krásných míst a vedro už je stejné jako kdekoli na jihu. Se ženou už tolik nebudeme cestovat ven. Budeme raději jezdit po Česku.