VilMa byla v Jablonci oceněna cenou poroty za autorskou tvorbu a Slávek Maděra se stal laureátem ceny Obce českých spisovatelů za nejlepší text letošní Porty.

Skupina je spojována s dvojicí, kterou vytvořil Maděra se Zuzanou Vilímovou. Poprvé se v této sestavě objevili na hudební scéně v lednu 2019, ale už pár měsíců zkouší ve čtyřčlenném obsazení. Novými členy skupiny se stali Josef Balcar a Hana Šafaříková.

Písničkář, textař, skladatel a producent Slávek Maděra je známý nejen jako muzikant, ale i jako pořadatel seriálu Open Mic Slávka Maděry, jako tvůrce projektu kytarových koncertů Bohemian guitar fingers a v neposlední řadě i produkcí letního divadelního turné Strašidlo cantervillské s Martinem Poštou, Bárou Štěpánovou a Martinem Zounarem v hlavních rolích. V prosinci každoročně uvádí svůj koncertní pořad s názvem: „Na Maděru!”.

Pod názvem VilMa se skrývá jeho nejnovější hudební počin, projekt hudební formace se zásobou autorských písní. Zuzana a Slávek do názvu vložili začáteční slabiky svých příjmení, a tak vznikla svěží hudební značka, která má ambici zaujmout široké publikum. Kdo měl tu možnost užít si jejich koncert, jistě potvrdí, že si odnesl milý hudební zážitek.

Zuzana Vilímová, klavíristka a zpěvačka, absolventka konzervatoře a pedagogické fakulty se významně podílí na ztvárnění všech skladeb. Její vynikající vokální projev je obohacením společných vystoupení. Noví členové skupiny, basový kytarista Josef Balcar a Hanka Šafaříková (perkuse, zpěv a klarinet), jsou významnou posilou a do skupiny přinesli nejen své zkušenosti, ale i nové nápady při aranžování písniček, které tak dostaly novou tvář.

Kariéra Slávka Maděry započala už v roce 1977 na střední škole, kde potkal spolužáka Vladimíra Slavíka, se kterým hrál až do roku 1991. Nejprve jako duo a po třech letech jako trio Luscinia, když k sobě doplnili zpěvačku a flétnistku Alžbetu Šípkovou.

Tato skupina posbírala od roku 1982 řadu ocenění. Stali se laureáty několika významných festivalů, například Hudebního festivalu mladých ve slovenských Bojnicích, zvítězili v oblastním kole Porty v Havířově. Pravidelně byli hosty festivalů v Ostravě pořádaných Pavlem Dobešem, několikrát vystupovali v Československé televizi a psalo se o nich ve dříve velmi populárním periodiku Mladý svět.

Právě se Slávkem Maděrou jsme si povídali. O hudbě. O životě…

V současné době jsou součástí skupiny baskytarista Josef Balcar a perkusistka Hanka Šafaříková. Proč jste se rozšířili do čtyřčlenného obsazení?

Už dříve jsem ještě jako písničkář slýchával hlasy, že by mé tvorbě slušela kapela. Postupně jsme to zkoušeli s různými adepty, ale v této sestavě jsme se našli, protože jsme si sedli i lidsky. A to je nesmírně důležité.

Slávku, kde jsou vaše hudební kořeny? Někdo v rodině byl a je muzikant?

Maminka byla Bulharka a vzala si mého tátu, který pocházel z Mnichova Hradiště. Zpívala v Bulharsku ve státním sboru. Jak už to bývá, potkali se u moře. Zřejmě to někde zůstalo zakódované v mé genetické výbavě. Podobné to má i moje dcera Luisa, která teď hraní odkoukává zase ode mě a mám dojem, že i ona má v sobě cit pro hudbu.

Jak jste se dal dohromady se Zuzanou, jste parťáci hudební, nebo i životní?

No, to si každý asi myslí, ale není to tak. Partneři jsme jen jako kamarádi přes muziku. Já mám svou rodinu, kterou si velmi cením. Zuzka hrála před třemi lety v pořadu Open Mic Slávka Maděry a já jsem koncem roku 2018 hledal někoho, kdo bude kreativní, hudebně vzdělaný a spolehlivý. Tak to tak vyšlo a dnes si tu tvůrčí práci bez ní nedokážu představit.

Na letošní Portě jste zazářili? Jaké to byly pocity?

Musím se přiznat, že překrásné. Zvlášť na oblastním kole jsme to nečekali. Bylo tam šestnáct dalších interpretů. Nakonec z toho byl postup do Národního finále a Cena poroty za autorskou tvorbu. Potvrdilo se nám to, že jdeme správným směrem. V Řevnicích je to velké. Najednou máte před sebou přes 300 lidí, kde muzice převážná většina rozumí. Velmi si ceníme prvního. místa diváckého hlasování a ceny Obce českých spisovatelů za nejlepší text. Pro nás nádhera a velká výzva do dalšího období.

Vy jste získal ocenění za nejlepší text – co to bylo za písničku?

Je to skladba z roku 2010 s názvem Kruhy na vodě. Je výborně aranžovaná právě Zuzanou, která doplnila i krásný druhý hlas. Tématem je poetický příběh o tom, jak je důležité mít někoho blízko sebe, když se zrovna nedaří. Máme v zásobě i další povedené, hluboké i veselé texty, jako třeba Kdyby, Sol de Mar, Jedna páteční, Cirkus žije nebo novinku Pindy Mindy. Mohli jsme ale nominovat jen jednu. Tak jsme vybrali tu, která se divákům na koncertech hodně líbí.

Váže se k této písničce nějaký příběh, příhoda, prostě něco, na jakém impulsu vznikla?

Většina písniček v našem repertoáru jsou skutečné příběhy, které kolem mě propluly nebo se mi přímo přihodily. Účelové konstrukce moc nemusím, a tak hledám inspiraci v realitě a síle sdělení. Kruhy na vodě jsem věnoval své partnerce Nikole.

Na Portě jste hráli už ve čtyřech? Jaké to bylo?

To je výborná otázka. Říká se, že jeden živý koncert je za deset zkoušek. Karty ale loni a letos rozdával pan Covid, a tak jsme přes loňský podzim a letošní jaro nemohli nikde vystupovat. V Jablonci jsme hráli poprvé na veřejnosti s Josefem a na podiu národního finále v Řevnicích jsme hráli zase poprvé s Hankou, tedy v kompletní sestavě. Tak si to asi dokážete představit jaká výzva to byla…

Co vás na hudbě vlastně baví?

Mě to neskutečně naplňuje a jsem šťastný, že zrovna tyhle lidi okolo sebe mám. Velmi mě těší to, že nás publikum na koncertech přijímá. Je to krásný pocit a motivace do další práce. Na zkouškách jsem svědkem výjimečného nasazení mých kolegů, které ta práce kolem kapely velmi baví.

Jste čtyři, takže výměna názorů je častá, že?

Je to možná pro někoho překvapivé, ale není. Sedli jsem si i lidsky a to, co se Zuzkou přineseme do kapely, je většinou akceptováno. Každý z nás má uvnitř respekt k těm ostatním a snažíme se hledat kompromisy a netlačit na pilu. Je to velmi příjemná spolupráce. Nesmíme ale zapomenout, že za zády máme další skvělé lidi. Fotografa Jirku Benedikta, grafičku Petru Tesařovou a na náslechy k nám jezdí i písničkářka a fotografka Rejka Balcarová.

Jak často a kde zkoušíte? Nebo se už vídáte „jen“ na pódiu?

Zkoušíme pravidelně v naší zkušebně v Ondřejově, kde od listopadu bydlím a kde máme hlavní stan. Mimo prázdniny zkoušíme i v Praze v ZUŠ Na Popelce v Košířích. Holky tam totiž učí a v Praze i bydlí, takže je to pak časově výhodnější. Josef dojíždí z Jesenice. Zkoušky jsou ale jen částí výsledku. Každý z nás přijal pravidlo, že se na ni individuálně připravuje. Pořizujeme nahrávky a ty sdílíme, aby se každý mohl podívat na tzv. „trestný poslech“. Stejné je to na vystoupeních. Je to sice často nepříjemné, ale velmi poučné pro jevištní projev, dikci, dodržování rytmu a rychlosti.

Prozraďte něco zajímavého o svých kolezích?

Zuzana Vilímová - zpěvačka a klavíristka přispívá svým velkým dílem ke kvalitě a výrazu skupiny VilMa. Začátek spolupráce otevřel našemu účinkování na veřejnosti nové obzory. Stalo se tak nejen díky její kreativitě, spočívající v působivých úpravách jednotlivých skladeb, ale také Zuzaniným aktivním a zodpovědným přístupem.

Josef Balcar - baskytarista, kytarista, vynikající a žádaný zvukař a také technolog naší skupiny, vlastnící nahrávací studio Sound24.cz a aparaturu, s kterou se dobře slyšíme a dobře cítíme na jevištích. Do sestavy přibyl koncem roku 2020 a skvěle se naladil se na naši vlnu. Díky němu máme k dispozici zrcadlo toho, co a jak tvoříme.

Hanka Šafaříková - zatím služebně nejmladší členka naší skupiny, která hraje na perkuse a bicí nástroje, zpívá a světe div se, hraje i na klarinet, po kterém jsem toužil. Patří k nám od května 2021. Naši kapelu obohatila o nekompromisní zkoušky a otevřela nám oči a uši, aby naše interpretace byla mnohem lepší.

Jak byste popsal vaši produkci?

Rádi zapojujeme publikum do akce. Není to jen o zadumaných, pro mysl těžkých písních. Dbáme na to, aby naše představení bylo tím, co jsem vždy chtěl. Tedy pestrou paletou písniček, která se v jednu chvíli dotýká duše diváka a v druhé procvičuje jeho bránici. Potlesk lidí, nadšené ohlasy diváků, i to, že na koncertech musíme přidávat, naznačují, že se nám to snad i daří. A takový aplaus, to je nejlepší odměna.

Co dál?

V současné době připravujeme své první pilotní EP k budoucímu premiérovému albu. Nahrávky jsou pro náš další vývoj klíčovou záležitostí. Na jejich základě můžeme jít dopředu, bez nich bychom stagnovali. Dnes si dramaturgie velkých festivalů vybírají jen na základě jejich doručení. Podzim bude pro nás v tomto směru důležitý. Vystoupení a koncertů je do konce roku poměrně dost, a tak už plánujeme vystoupení pro rok 2022.

Skupina VilMa:



Slávek Maděra - kytara, kazoo, zpěv, autor hudby a textů

Zuzana Vilímová – elektrické piano, zpěv

Josef Balcar – basová kytara

Hana Šafaříková – bicí, perkuse, klarinet, vokály