Eurovizi ovládla ukrajinská skupina Kalush Orchestra, český zástupce neuspěl

Ukrajinská skupina patřila k největším favoritům celého klání, a to i vzhledem k ruské invazi. Skupina Kalush Orchestra přitom nebyla původní ukrajinskou volbou. Zemi měla nejdříve zastupovat Alina Pašová, 29letá raperka a bývalá účastnice reality show. Když se ale ukázalo, že navštívila okupovaný Krym, vyvolalo to vlnu pobouření a namísto ní dostal šanci vystoupit právě Kalush Orchestra, folk-rapová skupina ze západu Ukrajiny.

Píseň Stefania, se kterou skupina vystoupila, vznikla původně jako pocta matce frontmana kapely. Od ruské invaze na Ukrajinu 24. února se ale změnila v hymnu národa, jehož zemi pustoší válka, napsala agentura AP. Původní text totiž získal zcela nový význam. "Vždycky najdu cestu domů, i když jsou všechny cesty zničené," zpívá se v ní.

Skupina v závěru svého finálového vystoupení vyzvala k podpoře Ukrajiny. Politická prohlášení jsou sice na soutěži obecně zakázaná, organizátoři nicméně uvedli, že Ukrajina za ně nebude diskvalifikována. "Chápeme silné pocity, které nyní panují kolem Ukrajiny, a pokládáme prohlášení skupiny Kalush Orchestra a dalších umělců vyjadřující podporu ukrajinskému lidu za spíše humanitární než politická," uvedla Evropská vysílací unie, která soutěž organizuje.

Zvuk vítězství

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vítězství skupiny Kalush Orchestra přivítal. "Naše odvaha ohromuje svět, naše hudba dobývá Evropu! Příští rok bude písňovou soutěž Eurovize hostit Ukrajina," uvedl. "Děkuji skupině Kalush Orchestra za toto vítězství a všem, kteří nám dali své hlasy! Jsem si jistý, že zvuk vítězství v boji s nepřítelem není daleko," dodal.

Vítězná země se obvykle stává hostitelem dalšího ročníku soutěže. Podle agentury DPA však není jasné, zda bude moci Ukrajina soutěž v příštím roce skutečně hostit. V současnosti na Ukrajině kvůli válce platí stanné právo, takže nejsou povoleny žádné velké kulturní akce, píše DPA. Rusko se letos kvůli invazi na Ukrajinu soutěže nesmělo zúčastnit.

Tříčlenná česko-norská kapela We Are Domi finálový večer zahájila. Pořadatel soutěže popisuje skupinu We Are Domi jako skvělý příklad mezinárodní spolupráce. Česká zpěvačka Hašková se narodila ve Spojených státech, když její otec, hokejový brankář Dominik Hašek, hrál za tým Buffalo Sabres. Se svými norskými parťáky, kytaristou Casperem Hatlestadem a klávesistou Benjaminem Rekstadem se seznámila během studia na hudební škole v britském Leedsu.

První ročník Eurovize se konal v květnu 1956 a za nejslavnějšího vítěze v historii ESC je považována švédská skupina ABBA, která v roce 1974 prorazila hitem Waterloo. Mezi další věhlasné tváře, které v soutěži uspěly, patří Kanaďanka Céline Dionová, která v roce 1988 reprezentovala Švýcarsko. Česká republika se poprvé zúčastnila v roce 2007. Už v roce 1968 v soutěži, která se tehdy nazývala Velká cena Eurovize, vystoupil Karel Gott, ovšem jako zástupce Rakouska.