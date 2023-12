V 80. letech patřil k nejpopulárnějším osobnostem československého šoubyznysu. Tvrdí, že v roce 1981 dokonce obdržel nejvíc hlasů v anketě Zlatý slavík, ale cenu přesto získal Karel Gott. Jeho hity Holky z gymplu, Citrónová holka, Dívka z heřmánkové návsi a další si přesto našly cestu k srdcím fanoušků populární hudby. Další díl seriálu Zpívali v osmdesátkách je věnován Vítězslavu Vávrovi.

Narodil se 16. května 1953 v Praze. Jako bubeník začínal v amatérské skupině Hills, ve svých dvaceti letech spoluzaložil kapelu Ges a jako hráč na bicí se uplatnil i ve známější kapele Faraon, v níž byl v té době kapelníkem Karel Šíp. Zlomovým rokem kariéry byl ale pro Vítězslava Vávru letopočet 1974, kdy se seznámil s Petrem Hannigem. Ten mu nabídl angažmá ve své skupině Maximum. A byl to právě on, kdo si všiml, že Vávra je nejen kvalitní bubeník, ale i zajímavý zpěvák. Vávra se tak kromě paliček chopil i mikrofonu a měl úspěch. (V kapele s ním zpočátku zpívala i herečka Lenka Kořínková.)

Ukradená cena

Vávra byl zajímavý právě tím, že zpíval a zároveň bubnoval, proto se mu začalo říkat zpívající bubeník. V roce 1981 pak podle svých slov zvítězil v anketě Zlatý slavík. „Dostal jsem nejvíc hlasů, dokonce to říkali v rádiu. Ale ústřední výbor strany rozhodl, že taková mánička nemůže porazit Karla Gotta. Změnili proto pořadí a mě šoupli až na třetí místo za Michala Davida,“ postěžoval si muzikant.

Zmiňovaná křivda Vávrovi paradoxně přinesla ještě větší popularitu. „Mezi lidmi se rozneslo, co se stalo, a najednou jsem měl daleko víc koncertů než kdykoli předtím,“ vysvětlil později.

Od Supraphonu následně dostal nabídku k natočení první desky nazvané Vítězslav Vávra & Maximum Petra Hanniga. Oslovili jej také, aby složil ústřední píseň k filmu Dušana Kleina Jak svět přichází o básníky (1982) a jeho hity Holky z gymplu, Citrónová holka, Dívka z heřmánkové návsi, Dívka Gloria, Už dávno se mi líbíš či Dívky z diskoték znal každý.

Holky mu skákaly do postele

„Bylo to nádherné období, holky nám v hotelích samy skákaly do postelí. Jen to profrčelo strašně rychle,” vzpomínal na období největší slávy. „Výhoda byla, že když jsem přišel do řeznictví, hned jsem dostal to nejlepší maso. A v zelenině pro mě měli schované mandarinky.” V 80. letech natočil ještě alba Koncert bez plakátu (1983), Už jsem tvůj (1984) a ve stejném roce i titul Babies, I'm Your Friend.

V roce 1983 se Vávra osamostatnil a založil kapelu Monogram, vystupoval i se svou pozdější manželkou, zpěvačkou Věrou Špinarovou, ale postupně se z hudební scény vytratil.

Comeback s Monogramem

V roce 2012, když chystal návrat na koncertní pódia s omlazenou kapelou Monogram, řekl Deníku: „Osobně mám rád třeba písničku Dívka z heřmánkové návsi. Při svém normálním vystoupení ji moc nezpívám, jen na přání. Taky si teď při koncertu splním ještě jeden sen. Mám oblíbenou skupinu The Kinks a za komunistů jsme jejich písničky nesměli hrát, anglicky zpívat nešlo. Jednu písničku nacvičíme a tu si s chutí na koncertu zazpívám.“

Kdysi slavný hudebník zemřel 1. července 2021, když podlehl nádoru na plicích. Bylo mu 68 let.

