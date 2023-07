/KOMPLETNÍ PROGRAM NA ZÍTŘEK/ Milovníci rockové muziky se konečně dočkali. Ve čtvrtek začal 19. ročník mezinárodního open-air festivalu Masters of Rock. Před polednem se otevřely brány likérky ve Vizovicích a první návštěvníci i v deštivém počasí proudili do areálu. Festival nabídne čtyři dny plné rockové a metalové muziky.

Mezinárodní metalový festival Masters of Rock, 13. července 2023, Vizovice. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Na fanoušky čeká důvěrně známý areál se dvěma scénami jako loni. Čím se ale bude letošní festival rozhodně lišit, je složení programu. „Základní prvky však zůstávají stejné. Program stojí na špičkách světové rock/metalové scény, výjimečných vystoupeních a představení kapel, které třeba u nás v Česku nikdy na festival nezavítaly,“ vysvětluje ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron.

Festivalový areál nabídne kromě hudby desítky stánků s občerstvením, pivní stany, hospůdky, kavárny, čajovny, obchůdky se suvenýry, tetovací studia, piercing, body-painting, zábavní a herní zóny, adrenalinové sporty, bungee jumping, exkurze Likérky R. Jelínek s ochutnávkami a mnoho dalších lákadel. „I letos se fanoušci budou potkávat s hvězdami festivalu a získají podpisy v autogramiádovém stanu,“ dodává Jiří Daron.

Hvězdy prvního dne:

KREATOR – Vizovice prožijí velmi intenzivní thrashovou bouři v podání těchto mistrů svého oboru, jejichž hlavním tahounem je proslulý divočák Mille Petrozza (zpěv, kytara). Návštěvníci mohou očekávat běsnění v moderním zvukovém kabátu.

Koho ještě dnes uslyšíte (čtvrtek 13. července)



Program na Ronnie James DIO Stage (hlavní stage):



20:50 – 22:10 Sonata Arctica

22:50 – 00:20 Kreator

00:50 – 02:00 Crematory

Program druhé stage:



20:55 – 21:40 Lunatic Gods

22:05 – 22:50 Donor

23:15 – 00:00 Pryor

Kompletní program na pátek 14. července:



Program na Ronnie James DIO Stage (hlavní stage):



10:00 - 10:40 Sussuro

10:55 - 11:45 Dark Gamballe

12:00 - 12:45 Project Renegade

13:00 - 13:50 Venues

14:00 - 14:50 Brothers of Metal

15:05 - 16:05 Lord of The Lost

16:25 - 17:25 The Night Flight Orchestra

17:45 - 18:45 Phil Campbell and The Bastard Sons

19:10 - 20:20 Feuerschwanz

20:50 - 22:10 Tarja

22:50 - 0:20 Within Temtaion

0:50 - 2:00 Soulfly



Program druhé stage:



14:00 - 14:45 Pefr Jam

15:05 - 15:50 Rissla

16:15 - 17:00 Vanaheim

17:25 - 18:10 Rebel

18:35 - 19:20 Carpatia Castle

19:45 - 20:30 Kapriola

20:55 - 21:40 Trilobit Rock

22:05 - 22:50 T.N.S.

23:15 - 0:00 Hand Grenade