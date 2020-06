Vladimír Mišík věděl, že se mu povedlo něco výjimečného, už vloni v létě, kdy pozval prvních pár zástupců médií včetně Deníku k poslechu své nové, de facto sólové desky.

Bylo to znát ze spokojeného výrazu jeho tváře i z jemného poklepávání hůlkou, které se během seance přidržoval. „Album jsme dlouho chtěli točit s Etc…, kapelu ale přepadla tvůrčí krize,“ vysvětloval bělovlasý pán, jehož charakteristický hlas si nelze odmyslet od hitů Slunečný hrob, Stříhali dohola malého chlapečka či Variace na renesanční téma.

„Každý přinesl jen po jedné písni, a tak jsem se ve finále rozhodl, že se spojím s producentem, skladatelem a muzikantem Petrem Ostrouchovem,“ líčil Mišík, jak k překvapivému odklonu od staré sestavy došlo. „Desku jsme namíchali z věcí, které jsem měl nastřádané, i z toho, co přinesl on sám.“

Žádná vykopávka

Ukázalo se, že šlo o mimořádně šťastný krok. Tím, že trochu vybočil ze zažitého stylu, a přece zůstal svůj, dal Vladimír Mišík lekci nejen fanouškům (možná už poněkud ukolébaným jeho dřívějším soundem), ale hlavně kolegům – včetně těch o půl století mladších. Letošní Anděly „vymetl“ s přehledem a klidem moderního umělce, který má stále co říci. Žádná rocková vykopávka, ale poezie, něžně drsná zkušenost vyzrálého harcovníka a chuť být čím dál lepší.

Právě orientace na literaturu – tedy to, čím se bigbít lidí, jako je Mišík nebo Michal Prokop, odlišuje od jeho zahraničních předobrazů – dělá z alba Jednou tě potkám výjimečnou záležitost. Po letech tu zase znějí verše Mišíkova „dvorního“ básníka Václava Hraběte, ale i Jiřího Ortena, Bohuslava Reynka, Františka Gellnera a Jana Skácela.

„Já jsem takový ten čtenář, který čte vždycky, když si jde lehnout,“ řekl Mišík v rozhovoru pro Deník před dvanácti lety. „Dál už to závisí na fyzickém rozpoložení, to znamená, jestli vydržím. No jo, ale pak jsou knížky, které mě ještě docela berou, takže je čtu až do dvou, do tří do rána.“

Vzpomínky bohéma

Druhý pól Mišíkova repertoáru pak i v pokročilém věku tvoří vzpomínky na vlastní, bohémský život. „Až mi manželka říká, že jsem trošku monotematický,“ směje se krásně vyladěný bard. „Já jsem býval radostným alkoholikem, nějaké velké propady jsem nemíval. Ne, že by se nepřihodilo, ale hlavně jsem vychutnával. Dnes mám bohužel od lékařů tento způsob života nedoporučen, tak se toho držím a nemám s tím žádný psychický problém.“