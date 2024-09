Navzdory zdravotním potížím, s nimiž se potýkáš, na mě z tvé novinky nedýchá skepse. Nevyhýbáš se úvahám o stáří a o smrti, ale jako vždycky tu máš i historky z hospodského života… Moje manželka Eva říká, že jsem poněkud monotematický. No jo, jenže když zpívám, že jsem pil dva dny s nějakými ženskými, to se ví, že nemluvím o sobě. V poslední době se mi nic podobného nepřihodilo.

Už sis, Vladimíre, svoje nové album stačil užít? To je dobrá otázka. Slyšel jsem různé pracovní mixy. A když mi Petr Ostrouchov s Pavlem Karlíkem a Milanem Cimfem ze studia Sono poslali finální mastering, tak jsem se zaradoval. Podle mě má excelentní zvuk. Jsem spokojený i s pořadím písniček, se kterým jsme do poslední chvíle hýbali. Celá deska na mě působí vyrovnaně a je pestrá. Nenudí mě.

„Máma zuří, pohlavky lítají, obvyklý způsob, výchovné praktiky, u večeře ticho, v noci pak pod dekou je mi všeho líto… Ráno zas bouchly dveře, máma odešla do práce, na stole mléko a houska.“ Není to vůbec poprvé, co o něčem takovém zpíváš?

Asi to bude tím, že jsem po ukončení koncertní kariéry víc doma a mám čas se v duchu vracet. Člověk vzpomíná nebo se mu něco zdá. Najednou to vyplynulo, tak jsem si to napsal. Mimochodem, na téhle desce mám čtyři své texty, ale napsal jsem jich dvanáct. O všem možném. Ty další si Petr nevybral, což je v pořádku. Nedaly se zhudebnit, nebo ho zkrátka neoslovily.

close info Zdroj: Se svolením Animal Music / Zuzana Bönisch zoom_in Vladimír Mišík (vlevo) a Michael Žantovský.

Dřív jsi autobiografickými prvky šetřil.

Dá se to tak říct, i když například Kainarův text Stříhali dohola malého chlapečka jsem si vybral právě proto, že jsem do té oficíny sám chodil. Máma mě nutila nosit krátké vlasy, i když už jsme na základce všichni věděli, jak vypadají Beatles. Chtěl jsem mít háro jako oni, ale máma zuřila – to víš, slovenská nátura. K vařečce neměla daleko a peripetie spojené s mým dospíváním nebo prospěchem ve škole řešila radikálním způsobem, to jest fackami.

Za svá předchozí alba s Petrem Ostrouchovem – Jednou tě potkám a Noční obraz – jsi sklidil spoustu cen a chvály. Mluvilo se o nich jako o nádherném epilogu. Proč ses vlastně rozhodl ještě jednou pokoušet štěstí?

Protože mi pořád přibývaly texty. Na kytaru už hrát nemůžu – artróza v levé i pravé ruce, tou levou ani nezmáčknu akord. Psát mi zatím jakž takž jde, a tak jsem psal. Když jsem měl těch textů určitý počet, jemně jsem je Petrovi vnutil – a dopadlo to dobře. Jsem rád, že jsem jen tak neseděl doma a neposlouchal Knopflera. Dělat něco svého je vždycky větší zábava.

Vaše společné nahrávky působí dojmem trilogie. Myslíš, že je na nich znát nějaký vývoj?

To je takový podivný pojem. Základem všech tří desek je dobrá muzika. Kam by se měly vyvíjet? Můžou se proměňovat aranže a určitě se taky mění náš vkus: chvíli se nám chce hrát blues, jindy rock’n’roll. Ale že bychom někam směřovali… Zaplaťpámbu za to, že vzniká kvalitní životaschopná hudba. To je myslím až až.

Vy jste se ale ani ve tvé domovské kapele Etc… nenutili do žádných trendů. Elpíčka jste natáčeli, když se nastřádalo dost dobrých songů, ne když si to doba žádala.

Hlavně jsme měli kredo, že nám nezáleží na stylu. Etc… byla otevřená parta, hráli jsme to, co nám bylo vlastní, aranžmá se od sebe dost lišila. A to Petr Ostrouchov na albu Vteřiny, měsíce a roky v podstatě přejímá. Popasoval se s tím úžasně, stylově je deska nezařaditelná.

| Video: Youtube

Petr má na ní kromě role producenta tradičně také úlohu skladatele a kytaristy. Sám kdysi začínal v kapele Sto zvířat, která u nás jako jedna z mála hrála jamajský styl ska. A hleďme, jedno „skáčko“ – písničku Milé mozkové závity – jste si teď střihli spolu! Co s tebou zamlada udělal nástup Boba Marleyho, Jimmyho Cliffa a všech těch ska a reggae kapel?

Když to hráli někde v klubu po koncertě nebo na nějaké diskotéce, instinktivně jsem se začal pohupovat do rytmu. Byť netanečník. Marley byl zajímavý, ta jeho kombinace feelingu a zvláštního, uhrančivého povídání.

Co tě na nové desce těší nejvíc? Sám za sebe to můžu říct přesně: když v Blues o nemocnici začnou ptáčci (v podání vokalistek v čele s Markétou Foukalovou) švitořit: „Be-bop-a-loola, beepy beepy beep, občas provází tě smůla, ale zas bude líp.“

Přiznám se, že tenhle Petrův nápad se mi taky líbí. V ponurém špitálním blues je to takový nečekaný prvek. Osobně mám největší radost, že se album povedlo. Upřímně si myslím, že je hrozně dobrý.

Když si představím, co všechno musíš po zdravotní stránce vytrpět, připadá mi neuvěřitelné, že ti to pořád tak zpívá.

Tenhle fenomén ti vysvětlit nedokážu. Když to řeknu hodně cynicky, hydrocortison v kombinaci s trochou whisky a občas jednou plzní udělají divy. To jsou ty pověstné drogy a rock’n’roll! Ale vážně: když potřebuju nakopnout, holt sáhnu po lécích.

Jak se ti posledních deset dvacet let ve studiu pracuje? Je to boj, nebo ti to pomáhá?

Boj to trošku je, vzhledem k mým současným chorobám. Viz nedávná doba: nadvakrát na Františku v docela vážném stavu… Natáčení ve mně ovšem probouzí chuť do života. Když se ti podaří zdolat vlastní handicapy, dostaví se euforický pocit. Díky tomu mám lepší náladu a ještě se ze mě nestal zapšklý stařec.

Zajímá tě po všech těch letech, co lidi na tvou hudbu řeknou, nebo se to musí líbit tobě?

Podstatné je, abychom byli spokojeni my, kdo jsme se na Vteřinách podíleli. Proto tu muziku děláme – z vnitřní potřeby, ne na efekt. Ale já se ti přiznám, že někdy ty recenze čtu.

Hned v úvodní písničce Tak dobře s textem Michaela Žantovského mě trknul nebývalý fatalismus. „Až jednou svět se složí, až zaplaví ho vody a ani slovo Boží už pravdu neporodí, až svět ovládne lež a šedé stejnokroje, neřekneš více než: Tak dobře, lásko moje.“ Kdyby nešlo o poezii, ale o realitu, taky bys rezignoval?

Mně ten text paradoxně baví, i vzhledem k tomu, že mám v oblibě jistý dystopický druh literatury, což věru není žádná legrace. Skutečným jobovkám čelím tak, že se jim příliš nevěnuju. Samozřejmě, válka na Ukrajině je šílená, z Ruska mi běhá mráz po zádech. Geopolitická situace taky žádná sláva. Jeden by se skoro budoucnosti bál. Ale přiznám se, že si to moc nepouštím k tělu.

Pokud jde o výběr básníků, opět jste sáhli po osvědčených autorech: Jan Skácel, Josef Kainar, František Gellner. Jsou to tvé literární jistoty?

Snad ani ne. Kainarův text Nevědomí, který jsem si přečetl pozorněji až teď k stáru, mě překvapil tím, jak přesně – a přitom lyricky – vystihuje pocit zralé lásky. No a Gellnera jsem si vybral, protože je ve mně pořád ještě post-teenagerovský vzdor.

Album Vteřiny, měsíce a roky vyjde jen pár dní poté, co se v Praze zastaví Bob Dylan. Chtěl bys ho ještě jednou vidět a slyšet naživo?

No nevím. Naposledy jsem na něm byl v Paláci kultury a uprostřed koncertu jsem usnul. Ale to bylo spíš proto, že jsme se s kamarádem ze Slovenska předtím potulovali po pražských hospodách. Takže jsme byli lehce pod vlivem. A znáš to, křesla v Pakulu přímo svádí k tomu, abys přivřel oko.