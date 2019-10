V jednoznačně nejživějším ze všech natočených rozhovorů Vladivojna La Chia vzpomíná, jak už coby šestiletá vítala 17. listopad s klíči v rukou. „Na Masarykově náměstí tehdy byla spousta lidí. Mezi nimi i mamka a její milenec. Já jsem seděla na jeho ramenatých zádech a chrastila. Ten výjev si velmi intenzivně pamatuji,“ vzpomíná Vladivojna, které až mnohem později došlo, o co tehdy skutečně šlo.

O třicet let později je podle ní na jednotlivce ve společnosti vyvíjen enormní tlak. „Dnes nestačí, abych zpívala, ale musím umět i nahrávat, mixovat hudbu a obecně dělat strašnou spoustu věcí, abych byla v obrovské konkurenci schopna obstát. A to platí pro všechny, nejen umělce,“ míní svérázná producentka, autorka filmové i divadelní hudby a také výtvarnice.

Přiznává také, že svoboda a nespoutanost je pro ní natolik bytostnou záležitostí, že kdyby se tehdejší režim vrátil, patrně by skončila v lágru. Dnešnímu světu naopak vyčítá jeho materiální a peněžní podstatu.

Přestože už deset let žije v Praze, na Ostravu nedá dopustit.

„Hodně o ní mluvím a dost ji propaguju. Jsem hrdá Ostravačka. V Praze žiju jen proto, že od Ostravy potřebuju mít odstup a nadhled. Má šílenou energii a tendenci mě zničit i nakopnout zároveň,“ říká bohémka, která se do Ostravy vrací i několikrát měsíčně. „Ostrava je místo, kde se jednou určitě vrátím nastálo…a možná i zemřu.“

Nové tváří města podle ní pomohla spousta příjemných kaváren a fungující divadelní scéna. Líbí se však i to, co jiní Ostravě vyčítají.

„Když je škaredě, tak na ulici nepotkáte ani živáčka. Ostravané to nenávidí, ale mi se to líbí. Na Nádražní ulici to vypadá jako po apokalypse, a to je úchvatné. Můžete jít po ulici, rozjímat a všechno si prohlížet,“ živě gestikuluje zpěvačka v přenosu.

Během něj ostatně neváhá zamávat turistům chodícím po venkovní lávce Bolt Toweru, kde se talk-show natáčí, a v přímém přenosu je pozdravit hlasitým „čáu“ nebo jinak úsměvně reagovat. V rozhovoru také vzpomíná, jak na festivalu Colours of Ostrava před patnácti lety „pařila“ s Lenkou Dusilovou, a na spoustu dalších příhod.

Co je projekt SametOVA!!! 1989-2019?

Projekt nazvaný trefně SametOVA!!! 1989-2019, jehož partnerem Deník je, počítá vedle vzpomínkové talk-show s jedenácti osobnostmi města Ostravy také s velkolepou čtyřdenní akcí na Masarykově náměstí (15. až 18. listopadu), společnou besedou všech ostravských polistopadových primátorů a finančně podpoří bezmála dvacet akcí a projektů, které připomenou sametovou revoluci.



