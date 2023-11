Než se vrátíme v myšlenkách zpět v čase k soutěži, která vás katapultovala do hudebních výšin, pojďme si říci něco o koncertu, který je doslova za dveřmi. Výroční koncert se uskuteční ve středu 25. října od 20 hodin v pražském Divadle Na Fidlovačce. Proč Fidlovačka?

Hledal jsem vhodný prostor a měl jsem víc tipů. Když mi ale kamarád poradil Fidlovačku a já se podíval na internetu na fotky, bylo mi jasné, že to je to správné místo. Okamžitě mě uchvátilo. Je ale pravdou, že původně jsem měl myšlenky na větší prostor, věřil jsem si, že lidé přijdou. Ale prostor Divadla Na Fidlovačce se mi natolik zalíbil, že jsem se rozhodl jít jinou cestou. Věřím, že to bude skvělý večer.

Kdo přijde pogratulovat? Jinak řečeno, koho pozvete na pódium?

Houslista Pavel Šporcl, herečka Bára Kodetová, kamarád a muzikálový zpěvák Lukáš Písařík, Viktor Dyk, který mi napsal několik textů. A taky moje dcera Linda.

Václav Neckář slavil 80 ve velkém stylu: Poklona od Nohavici, hovor s Kubišovou

Zastavme se právě u Lindy. Takže také zazpívá?

V plánu máme spolu zazpívat dvě písničky. Ta první byla jasná – Chvíle vánoční, kterou si lidé velice oblíbili. Akorát jsem si nebyl jistý, zda v říjnu lidem servírovat Vánoce, ale nakonec proč ne. A pak je tu náš nový duet Dneska jsem tvůj, který vznikl nedávno, a musím říci, že tato píseň má také skvělé ohlasy u posluchačů.

Jak myšlenka na tuto píseň vznikla?

To má malý příběh. Když jsem se Lindy ptal, zda chce vystupovat, říkal jsem jí, že je potřeba to vědět dopředu, ne že si vzpomene ráno před koncertem, když se vzbudí, že by si zazpívala. Ona na to, že by ráda a že by chtěla zpívat nějakou mou píseň. Povídám jí, že to nestihnu napsat. A ona, že už si vybrala píseň Dneska jsem tvůj z mé poslední desky. Já na to - Lindí, mně to nepřijde úplně dobrý výběr, ta píseň je napsaná pro mužský hlas, to ti nebude sedět. Odpověděla, že si to už zkoušela a že to je dobrý. Tak jsem si nejprve sedl k textu, přeházel pár významů a vše do sebe začalo zapadat. Na další den jsme to zkusili nahrát a za dvě hodinky ve studiu byl duet na světě. Lapal jsem po dechu, jak jsem z ní cítil tu radost. Byla to naprostá symbióza.

Vlasta Horváth nazpíval s dcerou Lindou písničku Dneska jsem tvůj:

Zdroj: Youtube

Jak často tuhle písničku před koncertem pilujete?

V průběhu času jsme si ji doma pořád zpívali, protože jsme z ní byli nadšení, takže máme vlastně natrénováno.

Když se vrátíme těch osmnáct let nazpět…

…myslíte, než jsem vstoupil do soutěže?

Přesně tak.

Odmalička jsem hrál v rodinné kapele Horváth band, pak jsem postavil svoji rockovou skupinu Frenzy. V té době jsem pracoval jako skladník a řidič. O víkendech jsem vystupoval s kapelou nebo jsme hodně zkoušeli. Pořád jsme se scházeli a hledali cestu, jak prorazit. Do soutěže jsem zprvu vůbec nechtěl jít, ale později jsem si uvědomil, že to je velká šance. I přesto jsem stále váhal a přihlásil se na poslední chvíli. Naštěstí mě vzali a první casting proběhl skvěle. Na druhém jsem dostal velkou sprchu, což mi zpočátku docela srazilo sebevědomí, ale nakonec mě to vyburcovalo a já o to víc začal bojovat. Čím jsem byl v soutěži dál, tím jsem si to pak víc užíval a cítil jsem, jak podpora diváků roste, a to mi dávalo energii a sebevědomí do dalších kol.

Byl to velký stres?

Jasně, že byl. Já jsem si ale donedávna pořád myslel, že nejsem trémista. Ale uvědomil jsem si, že vlastně trému mám pořád. Akorát má stále jinou formu.

Věděla jsem, že chci jiný život, říká nadaná romská zpěvačka Natálie Kuchárová

Jak to bylo s nervozitou ve finále?

To bylo zvláštní. Já jsem měl daleko větší nervozitu zpočátku, protože jsem se chtěl dostat alespoň do prvních kol, abych aspoň malinko uspěl. Když už jsem byl v semifinále, nervozita docela opadla. Už jsem sám sobě něco dokázal a každý další posun byl už nadstandard. V tom jsem byl asi jiný než ostatní. Nic jsem ale nepodceňoval a snažil se odvést maximální výkon, za který se nebudu pak stydět. To byl pro mě první předpoklad.