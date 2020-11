Myšlenka na vánoční píseň přišla vloni, Vlasta „zapátral v šuplíku“, oprášil text a složil hudbu. „Původně jsem chtěl písničku vydat vloni před Vánocemi, zkoušel jsem verzi s pianem, ale prostě jsem cítil, že tohle není pořád ono. Čas letěl a píseň zůstala nedokončená i přesto, že jsem ji na několik vystoupeních zazpíéval, jednou dokonce i s Lindou.“

Letos se Horváth spojil s producentem Romanem Šandorem z Rokycan. „Roman nechal rozepsat smyčce, udělal větší aranž. Mně se to zprvu nelíbilo a říkal jsem si, že tudy cesta nevede. Jenže po čase jsem jeho nápady oprášil a začalo se mi to líbit. Tak jsem se mu ozval, ale byl zahlcen prací. Nakonec to ale vyšlo,“ řekl spokojený Vlasta Horváth.

Vlasta Horváth zpívá pro čtenáře Deníku:

Zdroj: Archiv Vlasty Horvátha

I když zpěvák tušil, že k dokonalosti by byl třeba duet právě s dcerou Lindou, původní myšlenka, že píseň s ním nazpívá, se ale změnila. „Linda přišla s tím, že si ji ráda se mnou na koncertě zazpívá, ale do práce ve studiu se jí nechtělo, nějak z toho byla otrávená. Takže jsem to začal připravovat sám. Jenže před pár týdny najednou Linda změnila názor a že by do toho šla,“ ohlíží se Vlasta Horváth.

„Mám velkou radost, píseň se nadmíru vydařila a zásadní přidanou hodnotou je pro mě to, že ji se mnou nazpívala právě moje dcera Linda. Je to duet, jaký jsem si vždycky přál mít a Linda to zvládla nad mé očekávání,“ říká optimisticky Vlasta. Videoklip s písní v těchto dnech zamířil na sociální sítě. Tento song je prvním oficiálním duetem v hudební kariéře Vlasty Horvátha. A také jeho druhá vánoční píseň. Ta první, Přihořívá, vznikla v roce 2013.

Chvíle vánoční, oficiální videoklip:

Zdroj: Youtube

Vánoční píseň ale není jediné, čím teď zpěvák z Vranova u středočeského Benešova žije. Když to bylo možné, vystupoval. „Těžké období je tu už hodně dlouho, nasmlouvané koncerty pořadatelé v obavě, co se bude dít, rušili a ruší, takže jsme toho tento rok moc neodehráli. Chystám se už ale na příští rok, kdy mám v plánu natočit cédéčko jako záznam ze živého koncertu. Ten mám naplánovaný na 18. března do pražského Palace Akropolis. Tam jsem už křtil svoji desku, prostor se mi líbí, velikostně vyhovuje. Už nyní dávám vše dohromady, navíc ladím program, mám nové písničky a určitě nějakou na tomto koncertu představím,“ dodává Vlasta Horváth. A když nepracuje ve studiu, které má ve svém domě, jde si třeba zaběhat. Kdo ví, možná i o tom bude jeho další nová písnička…