Osobitý muzikant Vlasta Redl, spojující folk, rock i lidovou hudbu, za pražským publikem čas od času vyrazí. Svými písničkami potěšil posluchače například v Lucerně při oslavném koncertu vizovické kapely Fleret, s níž svého času hrával a složil pro ni nejednu píseň. Byl také hostem vánočního vystoupení Michala Prokopa ve Fóru Karlín.

„V Praze se hraje dobře. Je to velké sebevědomé město, takže je vždycky všude plno. Konkrétně v areálu Křižíkovy fontány jsme vystupovali mockrát, je to velice příjemné místo,“ sděluje Vlasta Redl. „Obecně se dá říct, že v Praze jsou lidi nejvstřícnější. Možná je to tím, že nemají existenční starosti jako jinde. Jdou se bavit, a i když se mi občas povede hloupý vtípek, neurazí se a nevztahují ho na sebe. Na venkově je to možná o něco těžší, ale pouta, která se tvoří mezi komediantem a divákem, jsou trvalejší. Lidé tam nejsou tak přelétaví.“

Podotkl, že účinkování v tomto koronačase mají pro něj jiný nádech. „Po jarní pauze, kdy se musela spousta koncertů zrušit nebo přesunout, se teď hraje méně, a tím je pro nás každé vystoupení vzácnější. Situace, v jaké se nacházíme, mi připadá trochu absurdní, ale nemám chuť ji komentovat,“ uvádí muzikant. Jestliže někteří jeho kolegové říkají, že odříznutí od publika je přimělo k práci na novém materiálu či pročištění hlavy, Redlův případ to rozhodně není. „Hranice jsou zavřené a já čerpám inspiraci hlavně ze sociálních kontaktů, kterých pochopitelně rapidně ubylo. Takže nic,“ říká.

Kruh se uzavírá s AG Flekem

Plánů do příštích dnů či měsíců má ale několik. „Pokračujeme v hraní s Jurou Pavlicou a Hradišťanem, podnikli jsme už několik společných vzpomínkových koncertů. Jsem rád, že k nim vůbec došlo, protože jsme se o nich bavili daleko dřív, ale nikdy z toho nic nebylo. Až teď. A v poslední době vystupujeme i s kapelou AG Flek, v níž jsem před léty začínal. Tím se kruh uzavírá a já se vracím k tomu nejlepšímu, co mě v hudebním životě potkalo,“ vypráví Vlasta Redl.

„A navzdory řečenému pracuji samozřejmě na nových deskách. Hudebního materiálu mám nastřádáno už na trojalbum. Začínám se ale zabývat myšlenkou, že budu muset do textaření zapojit více kolegů, protože poezie se mi opravdu v této podivné době daří psát spíš hůř než líp,“ doplnil. Nutno dodat, že kromě Vlasty Redla se posluchači mohou těšit ještě na vystoupení Horňácké cimbálové muziky Petra Mičky.