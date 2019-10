Yvonne Přenosilová se zpěvákem vystupovala v divadle Apollo, které založili bratři Štaidlové. „Divadlo nemělo stálou scénu, hráli jsme třeba v divadle Máj na Korunní na Vinohradech nebo v městské knihovně. Po představení jsme pak rádi chodili do podniku Zelená žába. Ten už bohužel neexistuje,“ vzpomíná zpěvačka mimo jiné na podnik na Malém náměstí na Starém Městě.

„Když jsem byla naposledy na Bertramce, ocenila jsem Karlovu vstřícnost. Vzala jsem syna, který česky skoro nemluví. Karel celou dobu konverzoval v němčině,“ říká Přenosilová a připomíná další pražské místo – známé bydliště Karla Gotta.

Vyhlášený taneční podnik

Podobně se s Karlem Gottem potkávala i další skvělá zpěvačka Eva Pilarová. „Moje místo spojené s Karlem je rozhodně Semafor, kde jsme s Karlem měli pořad Večer dvou slavíků. My s Karlem zpívali a mluveným slovem nás doprovázel herec Vladimír Hrabánek,“ vypráví Eva Pilarová o působení v divadle, které tehdy sídlilo v pasáži Alfa na Václavském náměstí.

S Gottem se scházela i ve známém karlínském rozhlasovém studiu A v Hybešově ulici. „Tam jsme spolu mimo jiné nahráli duet z Kdyby tisíc klarinetů Dotýkat se hvězd,“ vzpomíná zpěvačka. A nezapomíná ani na místo, které Gott sám označil za svou srdeční pražskou destinaci. „Samozřejmě mi naskočí i Lucerna,“ říká Pilarová.

Kavárna Vltava, to byl vyhlášený hudební a taneční podnik u Štefánikova mostu, kde se s Karlem Gottem potkal zpěvák Milan Drobný. A společně se vydali i na další štaci. „Karel už byl vyučený elektrikář, měl pěkně nastartovanou kariéru. Jednou se na něj do Vltavy přišli podívat Šlitr se Suchým, protože hledali náhradu za Waldu, který odcházel ze Semaforu do Rokoka. Karel se jimi nechal záhy do Semaforu angažovat, ale pod podmínkou, že přijmou i mě. Což se v roce 1963 stalo. Byl jsem mu za to vděčný,“ vzpomínal na Vltavu a Semafor Drobný v rozhovoru pro Deník.