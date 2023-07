S úctou k rodinnému odkazu natočil svou novou desku Maluju na nebe hudebník a zpěvák Vojta Nedvěd. Zařadil na ni třináct písní, přičemž autorem textů k jedenácti z nich je frontman rockové kapely Škwor Petr Hrdlička. Speciálním příspěvkem na albu je píseň Můj osud, kterou Vojta nazpíval s tátou Františkem, od jehož úmrtí uplynou v polovině července dva roky.

Vojta Nedvěd přichází s deskou Maluju na nebe | Foto: Marta Režová

S novinkou Maluju na nebe přichází Vojta Nedvěd osm let od předchozího počinu Zrnka. Vydat ji chtěl už dřív, ale po odchodu jeho táty, jak sám říká, na to nebyly myšlenky ani čas. Jinak jej na nápad stvořit album s Petrem Hrdličku přivedla jeho tchyně, která si koupila auto, v němž předešlý majitel zapomněl CD kapely Škwor.

„Pustil jsem si ho a říkal si – tak schválně, co vůbec Škwoři dělají. Při poslechu mě zaujal text písničky Hlídej ten ráj. Napadlo mě, že si z Petra, s nímž jsem se už znal, udělám legraci. A natočil jsem ji tak, jak ji cítím coby Nedvěd. Když jsem mu ji poslal, odpověděl, že zní pěkně a že se mu líbí. Na to konto jsem se ho zeptal, jestli nemá nějakou tak zvanou šuplíkovku, kterou se Škwory nechtějí hrát. Obratem mi poslal písničku Děda, kterou jsem si upravil. Pak jsem ale cítil, že je třeba posunout laťku výš. A tím se naše spolupráce naplno rozjela,“ vypráví Nedvěd.

Vaše muzikantské spojení by možná málokdo očekával, ale dopadlo skvěle. Čím to, že jste si tak kápli do noty?

Tím, že jsme se s Petrem začali víc vídat a poznávat. Zároveň se začaly poznávat i dvě naše poloviny, tedy moje milovaná žena Kačenka a jeho přítelkyně, které si spolu taky sedly. Po nějakém čase jsme absolvovali i společnou dovolenou a já doufám, že z toho vznikne tradice. S Petrem jsme si postupně vytvořili tak silné pouto, že stačí, abych za ním přišel s určitou myšlenkou a on ji v podobě textu krásně zrealizuje. Já si ho pak akorát trošku upravím, aby mi šel do pusy. A zkusím k němu napsat muziku. Někdy je to ale i naopak, tedy že Petr píše text až na mou melodii. Údajně je to pro něj snazší.

Sám si na psaní textů netroufáte?

Nepouštím se do nich, protože jsem na texty hrozně kritický díky škole života, kterou jsem v tomto směru dostal od táty i strejdy Honzy. Když pracoval na novém albu, dával písničky posuzovat lidem ze svého okolí, chtěl mít jistotu, že jsou kvalitní. Co si budeme povídat, coby textař je Honza výjimečný. Další, koho jsem měl z textařských velikánů vedle sebe, byl Dušan Vančura. Oba nastavili laťku hodně vysoko. A Petr se k nim teď zařadil, protože texty, které pro mě napsal, jsou vynikající.

Patří k nim i text písně, která dala vaší desce název a je poctou vašemu tatínkovi.

Nápad na ni se zrodil v momentě, kdy se blížilo roční výročí tátova úmrtí. Vyprávěl jsem Petrovi o svých prožitcích s ním. A když jsem si pak po nějaké době jeho text četl, dal jsem to na jeden zátah až napotřetí. Předtím jsem toho nebyl schopný, protože jsem měl v očích slzy. Zároveň jsem v sobě cítil velkou zodpovědnost za melodii, abych Petrův text nějakým způsobem nezničil.

Zdroj: Youtube

Pořád jsem byl nespokojený, až jsem nakonec poprosil kamaráda Jirku Škorpíka, skvělého skladatele a aranžéra, aby tu melodii zkusil udělat on. Nedlouho na to mi ji poslal, některé věci jsem tam malinko poupravil a vznikla písnička Maluju na nebe, která je vůči tátovi mým velkým závazkem v navázání na „nedvědovskou“ poetiku.

S tátou jste ještě stačili nazpívat duet Můj osud, kterým se deska uzavírá. Je to poslední píseň, kterou nahrál?

Ano. V té době nikdo nečekal, že odejde tak brzo. Každopádně byl ještě v dobré kondici, zrovna si prošel kovidem. Když se z něj vyléčil, pokračoval zákaz v hraní, tudíž byl táta neposedný a celý nesvůj. Jakmile jsem ale dostal od Petra text a přečetl si jej, říkal jsem si, že je to jasný duet táty a syna. Napsal jsem k němu melodii a ve studiu jsme jej natočili. Dnes jsem rád, že jsme to udělali, protože jsem opravdu nečekal, že půjde o poslední nahrávku s ním.

Na album jste si navíc vypůjčil písničku Zlatá rybka z repertoáru vašeho táty, původně od amerického country popového zpěváka Dana Sealse, k níž napsal český text Dušan Vančura. Asi ji měl hodně rád…

Měl, moc. Chtěli jsme ji spolu hrát, ale už k tomu bohužel nedošlo. Ale pak jsme ji začali zařazovat do programu s kluky z mé kapely. Aby to bylo kompletní, upozorním ještě na písničku Jen slůvek pár, k níž jsem někdy před pěti lety složil melodii. Zajímal mě tátův názor, takže jsem mu ji zahrál, on poslouchal. Další den, když přišel na kafe, mi k ní přinesl text. Takže mám na desce i tátův poslední text, který stvořil.

Další duet Muzika je jedinečná jste si zazpíval s Petrem Hrdličkou. To vzniklo jak?

Přišlo nám to zajímavé. Chtěli jsme na něm ukázat, jak lze skloubit folk, na kterém jsem vyrůstal, s rockem, kterému se věnuje Petr. Ale tak, aby to zase nebylo moc… Myslím, že se nám to povedlo, ale nechť to posoudí posluchači. A v pořadí třetí duet Hlídej ten ráj jsem nazpíval s Karolínou Otevřelovou, která se víceméně věnuje swingové hudbě. Její hlas neskutečně zaujal moje ucho.

Dostali jsme se k sobě díky zmiňovanému Jirkovi Škorpíkovi, který mi ji doporučil před rokem, kdy jsme připravovali vzpomínkový koncert na tátu a na kterém jsem chtěl mít i nějaký ženský element. Jsem rád, že do toho Kája se mnou šla. I na něm se ukazuje, že muzika nezná hranic. Škatulkování není za všech okolností nutné. Navíc mám pocit, že některé věci ani zaškatulkovat nejdou. Muzika je buď dobrá, nebo špatná.

Slavíte třicet let na scéně. Měl jste od dětství jasno v tom, že budete pokračovat ve stopách táty a strejdy?

Vlastně ani ne, ale jak v tom člověk vyrůstá, nějak ho to formuje. Přitom si to ani pořádně neuvědomuje. Hudbu a hraní jsem vždycky bral za automatickou součást života. Asi v deseti letech jsem se začal zajímat o kytaru, což je vlastně poměrně pozdě, a když v kapele chyběla basa, tak jsem se na ni naučil. Postupně mě ale tahání těžkého kontrabasu přestalo bavit, takže jsem od něj upustil.

První hudební krůčky jsem udělal v uskupení Dinosauři, následně jsme s bratrancem Honzou založili rodinnou formaci Příbuzní, pokračovalo to přes doprovodné hraní v kapele bratří Nedvědů k vystupování se strejdou Honzou až po Tie Break, kde jsem se potkal s tátou Františkem. Takže to možná zní divně, ale na hudební scéně se opravdu pohybuju třicet let.

Zdroj: Youtube

Teď už bych ale chtěl zkusit vystupovat sám za sebe. Chtěl bych vystoupit z tátova a strejdova stínu. Říkám si, že to buď vyjde, nebo nevyjde, a pak budu mít ještě šanci, protože stojím nohama na zemi, najít si jinou práci, kterou bych se živil. I když bych samozřejmě nechtěl, protože hraní miluju, stejně jako to, že můžu prostřednictvím hudby rozdávat lidem radost. Ale realita občas bývá tvrdá a krutá.

Když jste s hraním začínal, chodil jste do školy. Šlo to nějak kombinovat?

Nebylo to úplně lehké. Bylo mi tehdy šestnáct a většinou jsme hráli na festivalech, které se konaly v pátek večer a pak o víkendech. Jednou se stalo, když jsem byl ve třeťáku na učňáku, že jsme se vraceli z koncertu hodně pozdě. V té době jsme měli v rámci praxe i noční směny. Takže jsem na ni nastoupil se zpožděním kolem desáté večer, ale vyučující to přijal. A domů jsem mohl odjet až ráno. Muzikantský život je prostě obrácený, je to něco jiného, než když člověk vykonává denní práci. Ale jde si na to zvyknout.

A čím jste se vyučil?

Pekařem. Původně jsem chtěl být automechanik, ale protože jsem silný ročník 1977, na vysněný obor jsem se bohužel nedostal. Takže jsme s rodiči zvolili druhou variantu – hrál v tom úlohu i fakt, že jsme doma vždycky byli přes jídlo.

Pečete doma?

Čas od času. V kovidové době jsem se hodně naštval, protože jsem koupil chleba zabalený v igelitovém pytlíku, který byl do rána plesnivý. Tak jsem si řekl – a dost. Manželka našla výborný recept na bramborový chleba, který jsem pak celé dva pandemické roky doma pekl. Teď už na to ale zase není čas. Občas, když dostanu chuť, upeču koláče. Ale jinak moje Kačenka je skvělá kuchařka a umí i péct, tak to nechávám spíš na ní.

Hodně jste zhubl. Jak jste to dokázal?

Je to jednoduché. Prostě jsem začal pravidelně jíst – snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře nejpozději v šest večer. Nejsou v tom žádné diety. Všechno je to o disciplíně.

Desku pokřtíte 31. července na letní scéně pod žižkovskou věží. Pozvete posluchače?

Koncert se křtem bude výjimečný v tom, že se jej zúčastní úplně všichni, co se na vzniku alba podíleli. Bude tam Jirka Škorpík, Petr Kocman, Milan Plechatý, Jan Linhart, duet zazpíváme s Petrem Hrdličkou i Karolínou Otevřelovou. Doufám, že všechno klapne tak, jak si představujeme. Koncerty jinak jezdíme celoročně a jejich termíny si mohou lidé najít na mých stránkách www.vojtanedved.cz.