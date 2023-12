Dyk sou Vánoce. Pod tímto názvem připravuje sérii vánočních koncertů v pražské Lucerně zpěvák, hudebník a herec Vojtěch Dyk. Se svými fanoušky se sejde ve třech termínech, 20., 21. a 22. prosince, aby jim nabídl klasické, ale i autorské skladby v originálních aranžmá. Hostem bude jeho žena, herečka Tatiana Dyková.

Vojtěch Dyk chce návštěvníky prostřednictvím vánočních koncertů přimět se v ruchu města pozastavit a naladit se do klidné atmosféry. Slavnostní večery budou mít čtyři části, kde mimo jiné zazní také jeho autorská hudba i poezie. Chybět nebudou písně Leonarda Bernsteina, dua Hapka-Horáček či oblíbená Pie Jesu od Andrew Lloyd Webera. Program bude jednoduše složený z písní, které Vojtěch Dyk zpívá pouze zřídka či premiérově.

„V celé Praze můžeme cítit nervozitu z nastávajících svátků. To, co dnes vnímáme jako Vánoce, je ve skutečnosti pouze shon a předhánění se v počtu koupených dárků. Kdeže jsou ty bílé Ladovy Vánoce? Kdeže zasněžená Letenská pláň, Divoká Šárka? Poslední dekády jsou Vánoce v Praze spíše uspěchaně blátivé, naředěné chytlavými melodiemi zaručených vánočních hitů. V Lucerně se chceme z této umělecké plochosti vymanit,“ říká Vojtěch Dyk v rozhovoru pro Deník.

Lidé vás vnímají, co se hudebních žánrů týká, jako velmi široce rozkročeného. V čem všem budou Vánoce v Lucerně jiné oproti vašim předchozím koncertům?

Mé vánoční koncerty se budou od těch předchozích zásadně lišit, protože se jejich prostřednictvím budu vracet do svého dětství. Ano, vyrůstal jsem na energických kapelách, jako jsou Nirvana nebo Twenty 4 Seven. Ale zároveň jsem jako malý chodil do dětského sboru Pueri Gaudentes, kde jsem přilnul k sakrální a klasické hudbě. Před nějakým časem jsem si řekl, že o to nechci přijít. Že jsou to písně, které jsem někdy nazpíval, ale nemůžu je hrát, protože by se nehodily do repertoáru mé kapely D.Y.K. A tak mě napadlo uspořádat vánoční koncerty, v jejichž rámci bych je mohl prezentovat. Do toho jsem měl zmeškaný telefon od producenta Tomáše Ságla, který přišel se stejnou myšlenkou. Ještě předtím jsem si myslel, že uspořádám dvě vystoupení v pražské La Fabrice, jak jsem byl zvyklý, ale on mě zastavil a pronesl: „Nene, tak to nefunguje, musíš udělat tři Lucerny.“ Odpověděl jsem mu: „Tak dobře, frajere, pojďme do toho!“ A je to tady. Moc se na to těším.

Co mají posluchači konkrétně očekávat?

Uslyší klasické žánry, písně jak české, tak zahraniční, písně autorské i převzaté. Celý večer bude rozdělený do několika cyklů. Uslyší také vánoční band, který je složený z hudebníků mého hlavního projektu D.Y.K., následně Epoque Quartet, zmiňovaný sbor Pueri Gaudentes. A v neposlední řadě přijde má žena Tatiana, která je prezentovaná jako tajný host, což už v tuto chvíli vlastně není. Spíš tajíme, čeho všeho se od ní na jevišti dočkáme. Ano, je to nejlepší herečka v Česku, ale zároveň nádherně zpívá, takže návštěvníci určitě uslyší i její hlas. Ostatní prozrazovat nechci. Celý program bude věnovaný lásce, kterou jí projevuji svými verši.

Písnička Táto, kterou Vojtěch Dyk zazpíval i během slavnostního předávání cen Český slavík 2023:

Hodláte je v budoucnu i vydávat?

Momentálně docházím do stádia, že dělám ve všech směrech autorskou tvorbu. Dřív jsem se do ní zapojoval jenom trošku. Teď moje srdce nedokáže přenést k dalším lidem něco, k čemu nemám niterný vztah. Týká se to i toho, že jsem před nějakým časem začal psát poezii, protože jsem měl pocit, že je jí ve světě málo, že se všechno musí dovysvětlovat. Poezie přece jenom skrývá nějaké výrazivo mezi řádky. A to mě vlastně baví, když je něco nevyslovené. A jestli budu svou poezii vydávat? To bych ještě nechal být. Navíc v souvislosti s tím, že pocházím z literární rodiny, bych si to zatím netroufl. Leda tak pod pseudonymem.

Co vás k psaní poezie přimělo?

Já nevím, zaobíral jsem se jí už odmala. Akorát to bylo hrozně hloupé. Dejme tomu, že až teď, kdy poezii víc čtu, knihy obecně, mě to k vlastnímu psaní inspiruje. Jde asi o nějakou formu přetlaku, který ve mně je a který mě občas baví dát na papír. Než se tak stane, dlouho nad tím dumám, jsem velký sebecenzor. Ale zase o sobě nemůžu říct, že se ze mě stal básník, to vůbec ne. Psaní poezie je jen součást mého bytí. A pokud mají být mé vánoční koncerty v Lucerně věnované lásce, říkal jsem si, že ji tam zahrnu. Že se za ni vlastně nesmím stydět.

Celkově vzato půjde o váš první ucelený vánoční program?

Dalo by se říct, že ryze vánočně laděné koncerty jsem nikdy dřív neměl. Musím ovšem zdůraznit, že se na nich velkou měrou podílejí i scénograf Michal Caban a dirigent a skladatel Jan Kučera. Jestli se tento náš program bude někdy opakovat, nevíme. Teprve uvidíme, jak to celé dopadne. Ale kdyby ta nabídka přišla, nebránil bych se jí.

Vojtěch Dyk považuje hlavní roli ve filmu Il Boemo za životní příležitost:

Pociťujete, že příprava vánočních koncertů ve vás vyvolává jiné emoce, než jaké jste zažíval dosud?

Cítím, že bychom se jako lidstvo měli zastavit, ne se jen pořád za něčím hnát. V tomto duchu se snažím celý program koncipovat. Přál bych si, aby si lidé před Vánoci dopřáli takový vánoční bonbón, do kterého je zabalené skvělá hudba, špičkoví muzikanti, prostě příjemný emotivní dárek.

Takže se budeme všichni dojímat?

Nevím, jak to bude na publikum působit. Aby to zase nevyznělo, že půjde o nějakou tryznu, to vůbec ne. Vedle těch k rozjímání zazní i veselé písně, set bude namíchaný tak, aby večer působil harmonicky.

Co pro vás Vánoce znamenají?

To, že mám možnost se zamyslet. I když já se vlastně snažím zamýšlet i přes rok. Baví mě to. Jinak mám samozřejmě rád, když má celá moje rodina všeho hojnost. Mám radost, když je dostatek jídla i dobré nálady. Ale na druhou stranu potom člověk stejně zjistí, že toho potřebuje mnohem míň, než ve skutečnosti má. S přibývajícím věkem se tím pádem dopracovávám k tomu, že se snažím mít Vánoce spojené i s nějakou střídmostí a spíš duchovním zážitkem. Ne jen s materiálním obohacením.

Vojtěch Dyk a jeho Šumavský otčenáš:

Zdroj: Youtube

Příští rok vás s vaší kapelou D.Y.K. čeká zásadní koncert. Už víte, jak bude vypadat?

Ano, 27. listopadu 2024 mě čeká zatím největší koncert s D.Y.K. v naší největší hale, tedy v pražské O2 areně. Přípravy na něj probíhají už půl roku, akorát jsme to zveřejnili až teď, což je další vánoční dárek pro naše posluchače. Myslím si, že to může být opravdu pecka, že to bude prostě taková mše, kmenová párty, jakou mimochodem zažíváme i při jiných našich vystoupeních. Věřím, že nastane zvláštní atmosféra propojenosti.

A do té doby?

Do konce letních prázdnin příštího roku budeme hrát, jak jen to půjde, budeme lákat na tento náš dosud největší koncert, protože bude jednoduše výjimečný - ať už jde o scénu, nové písně i přizvané hosty, o kterých zatím jednáme. Moc se na to těším, bude to opravdu něco…. Bojím se použít slovo show, ale asi to show opravdu bude, ovšem v tom nejlepším slova smyslu. Ne co do nějakých vizuálních efektů, spíš nám půjde o to ukázat svoje vnitřky, naše hudební střívka.