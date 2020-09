Novinka obsahuje dvanáct skladeb od hitu To je ta chvíle (This Is The Moment z muzikálu Jekyll & Hyde) po vánoční Dny zázraků a přání (O Holly Night). „Dramaturgie desky je dílem nás všech vybrali jsme na ni písně, které patří k našim oblíbeným a zároveň mají úspěch u publika,“ říkají 4 Tenoři, které tvoří Marian Vojtko (tenor), Pavel Vítek (barytenor), Jan Kříž (tenor) a Michal Bragagnolo (tenor).

Každý tedy máte na desce tu svou. Chováte k některé z písní speciální vztah?

Marian Vojtko: Pro mě je zásadní už zmíněná To je ta chvíle, která nás dala s kolegy dohromady. Mám hodně rád i skladby Mně sílu dáš, původně irskou baladu s textem Eduarda Krečmara, nebo Už z hor zní zvon, kterou otextoval Zdeněk Borovec. Dohromady všechny tvoří pestrou a barevnou mozaiku, kterou snad naši posluchači ocení.

Michal Bragagnolo: Mojí „nej“ je Otče náš z muzikálu Bídníci, v němž jsme se s Pavlem a Marianem před osmi lety seznámili. Mám na to ty nejhezčí vzpomínky.

Pavel Vítek: Také mám tu píseň rád, protože zatímco Marian zpíval Jeana Valjeana, já mladého romantického Mariuse, což je už minulost… Ale víte – z celé kolekce písní pokládám za bonbonek ústřední melodii z filmu Tenkrát na Západě od Ennia Morriconeho. U nás ji pod názvem Jednoho dnes se vrátíš proslavila Věra Špinarová. Jsem moc rád, že se nám povedla a že se líbí i lidem.

Jan Kříž: A mě nejvíc těší, že album reflektuje celou šíři našeho repertoáru, že je hezky namixované – od čistého popu přes zlidovělé melodie po muzikálové árie. Dokonce jsme jednu věc nazpívali ve francouzštině (Belle) a další v italštině (Piccola e fragile). A pozvali jsme i exkluzivního hosta.

Je jím Lucie Bílá, která s vámi nazpívala slavný song I Believe in You, v češtině Krása.

Marian Vojtko: Ano, ve světě tu píseň proslavily vokální skupina Il Divo a Celine Dion, u nás ji před jedenácti lety otextoval Pavel Vrba pro Karla Gotta a Lucii Bílou. Naši verzi Krásy, kterou Supraphon vydal jako pilotní singl, jsme se s producentem Janisem Sidovským rozhodli věnovat právě Karlu Gottovi a jeho pěveckému odkazu. Mimochodem více písní z desky měl Karel Gott ve svém repertoáru. Osobně mám radost i ze skladby Sen kovbojů ze seriálu Zdivočelá země…

Jan Kříž: Je to nejsmutnější píseň z alba, ale nádherná. Asi málokdo by si ji zařadil do programu koncertu….

Marian Vojtko: Já jsem to udělal, zpívám ji na vlastních vystoupeních už delší dobu. Takže o to raději jsem byl, když jsme ji upravili i pro čtyři hlasy. Je opravdu krásná, posluchači ji mají rádi.

Spoustu koncertů, které teď podnikáte v rámci turné To je ta chvíle, jste museli kvůli koronaviru přeložit z jara na podzim. Bylo to složité?

Pavel Vítek: To je pravda, a některé z koncertů jsme museli přeložit dokonce až na příští rok, protože už prostě nebyly termíny, všichni umělci najednou překládali všechno… Máme ale štěstí, že se Janisovi podařilo vše logisticky zvládnout, takže o žádné z vystoupení posluchači nepřijdou.

Michal Bragagnolo: Byla to velká „dispečeřina“, s přihlédnutím k tomu, že máme všichni plné diáře, včetně muzikantů z Unique Quartet, kteří nás na koncertech doprovázejí.

Jarní koronapauzu jste aspoň mohli využít pro přípravu desky. Plánovali jste ji vlastně v tomto čase?

Pavel Vítek: Plánovali jsme ji o něco později, ale kvůli – nebo spíš díky – koronaviru jsme se mohli zavřít do nahrávacího studia Mercury v Rokycanech a pracovat. Nic nás nerozptylovalo, soustředili jsme se čistě na to, aby byl výsledek co nejlepší. Myslím, že je na projektu znát, když vznikne v klidu, navíc v obklopení krásné přírody a rajské atmosféry. Všechen stres jsme vždycky při cestách do Rokycan zanechali u cedule Praha-město.

Když jste poprvé jako kvartet vystoupili na koncertu Pocta muzikálům s Českým národním symfonickým orchestrem, mohli jste tušit, že to není naposled?

Pavel Vítek: Podle nadšených ohlasů návštěvníků se to tušit dalo… Je třeba říct, že onen koncert řídil maestro Marcello Rota, dvorní dirigent tenoristy Andrey Bocelliho. Za náš výkon nám vysekl poklonu, což nás, lépe řečeno našeho producenta, motivovalo k tomu, abychom v projektu pokračovali dál.

Janis Sidovský: Ve světě jsou poměrně úspěšná uskupení Il Divo a Il Volo, trend popmuzikálových interpretů, kteří zpívají crossoverové písně, je teď poměrně silný. V Česku ale scházel. Uvědomili jsme si to právě při zmiňovaném koncertu – bylo to, jako bych zažehl sirku v kupce sena a ona okamžitě vzplála. Úspěch byl ohromný.

Od té doby jste urazili kus cesty, natočili jste i klipy k písním Už z hor zní zvon a Mně sílu dáš. Jaký bude další?

Pavel Vítek: Klipy jsou pro nás moc důležité, oba dnes mají přes dva miliony zhlédnutí, díky nim jsme začali koncertovat po celé České republice. Jeden jsme natáčeli na hradě Karlštejn, druhý v Tunisku – v obou případech pod vedením Václava Noida Bárty. A teď to vypadá, že bychom mohli natočit třetí klip s Luckou Bílou na píseň Krása. Bylo by to fajn.