Naladit se na správnou atmosféru či dostat se do určité nálady vám tak pomůže i vhodně vybraná hudba.

A jaká muzika je ta pravá pro navození vánočního rozpoložení? Nesmí chybět Karel Gott, Lucie Bílá či legendární Wham!

Vybrané playlisty s předvánoční a vánoční tématikou:

Na pečení cukroví

Pečení cukroví neodmyslitelně patří k českým tradicím. Při poslechu hudby z tohoto playlistu vám pečení půjde samo a rychle od ruky. Obsahuje mix nejznámějších vánočních hitů a nejhezčích českých koled.

Relax po nákupech

„Nákup dárků a celkově předvánoční shon je pro řadu lidí velmi stresující, Vánoce ale mají být přece svátky klidu. Proto jsme do playlistu „Relax po nákupech“ zařadili pomalejší songy od klasiků jazzu a swingu Franka Sinatry či Louise Armstronga pro zrelaxování a uklidnění v kombinaci s největšími vánočními hity pro navození vánoční atmosféry,“ říká Ondřej Těšínský, hudební dramaturg Youradia.

Svařáková

Udělejte si Vánoce opravdu veselé. Dejte si svařené víno se skořicí a zahřejte se i tancem na vánočním mejdanu nebo u vás doma.

Silvestrovská party

S tímto playlistem bude DJ na silvestrovské party každý. Je nadupaný songy, které zaplní parket na každém večírku nebo pořádně rozjedou domácí silvestrovský mejdan. Čtyřhodinová jízda čítá na 70 hitovek, od Jamese Browna po Eda Sheerana.

Vánoční zvuky

Pusťte si zvuky, jež máme pevně spjaté s českými Vánoci, jako cinkání rolniček, prskání prskavek, šplouchajícího kapra ve vaně nebo bouchání ohňostroje.

Vánoční koledy

Nejhezčí české vánoční koledy o svátcích zaručeně rozezpívají každého. Zanotujte si s Youradiem Pásli ovce Valaši, Narodil se Kristus pán, Nesem vám noviny nebo Slyšte, slyšte, pastuškové.

Vánoční hity

Výběr největších hitů všech dob jako Last Christmas, All I Want For Christmas Is You nebo třeba Let It Snow. Vánoční populární klasika, která nikdy neomrzí.

Všechny playlisty s vánoční tématikou najdete ZDE.