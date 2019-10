Všem bude chybět, říkají nejen Kolíňáci o Karlu Gottovi

/FOTOGALERIE/ Ochotný, příjemný, prostě profesionál a velice skromný. Tak hodnotí Karla Gotta lidé z Kolínska. Bohužel Mistr nikdy v Kolíně neměl koncert, ačkoli o to kolínské divadlo dlouho usilovalo, ale nikdy to nedopadlo. Jen jednou do kolínského divadla zavítal na scénku při natáčení Horoskopičin, jednou se také mihl na soukromé akci v hotelu Theresia.

Zpěvák Karel Gott. | Foto: Deník / Sonnek Pavel