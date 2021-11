„Deska je venku a máme z toho velikou radost. Z období první karantény jsme měli materiál i na její druhou polovinu, nicméně producent Clint Murphy nás přesvědčil, abychom napsali písně nové, a to albu prospělo. Výsledek zní skvěle,“ říká Josefína Čermáková.

Mám z vaší novinky příjemný pocit – zdá se, že vaším hlavním tématem je láska ve všech podobách (taky tomu odpovídá její název). Jaké jsou vaše další inspirační zdroje? A stále pokračujete v systému kolektivního skládání, které jste si minule tak pochvalovali?

Bára: Desku jsme nazvali Láska je nejvíc, protože všechny písně se tohoto tématu více či méně dotýkají. A další naše inspirační zdroje? Ty si doufám poslechneme na příštím CD Napořád, ať už budou napsané jednotlivcem nebo při společném jamu, díky kterému vznikly písně jako Jedeme spolu nebo Lunapark.

Jaká byla vaše spolupráce s britským producentem Clintem Murphym? Tvořili jste na dálku, nebo jste se i setkali osobně, když už se později mohlo… Jaký je celkově jeho vklad?

Petr: Já a Ondra se s Clintem známe už mnoho let. Je to opravdu neskutečně kreativní a schopný chlapík. Cítí, co každá píseň přesně potřebuje. A taky je naprosto upřímný. Když se mu něco nelíbí, dá to najevo. A to je to nejzásadnější, co od producenta potřebujete. Aby měl názor na píseň a aby pro ni udělal maximum tak, aby byla co nejvíce přístupná širokému publiku.

Na platformě Donio jste zároveň rozjeli crowfundingovou kampaň s cílem získat finanční podporu na realizaci fyzického alba Láska je nejvíc. Co vás k tomu přimělo a jak se věci zatím daří?

Bára: Hned na začátku skládání jsme věděli, že bychom si přáli mít naši debutovou desku na CD, abychom mohli naši hudbu přiblížit lidem, kteří si to i v dnešní době ještě žádají. Náš plán „vykoncertovat si“ peníze na realizaci fyzického alba se nám letos kvůli covidu nepodařil. Jsme proto velmi vděční všem, kteří se na Doniu zapojili, nebo třeba ještě zapojí.

Plánujete k desce i regulérní turné? Vím, že chystáte dva koncerty – jeden křtící, druhý vánoční. Myslím, že vidět vás živě musí být ještě zážitek navíc, protože vám to opravdu krásně sedí a ladí. Prozradíte o koncertech něco víc?

Ondra: Vyjet na turné s kapelou Napořád by byl splněný sen, ale na to je ještě moc brzy. Veškerou energii teď upínáme k našemu křtu, který se koná 26. listopadu v pražském kulturním centru Vzlet. Máme za sebou úžasné hudebníky a nebudou chybět ani zajímaví hosté. Vánoční koncert 19. prosince je už dlouholetou tradicí. I tady se představí mnoho hostů a koncept koncertu bude letos připraven i pro rodiny s dětmi.

A jaké vlastně máte ambice s kapelou Napořád?

Ondra: Sním o tom, že budeme moci s Napořád hrát a rozdávat naši radost a energii co nejvíce lidem. Nacházet nové barvy a formy naší společné tvorby.

Petr: Mou hlavní ambicí je hrát pro lidi na koncertech. A je úplně jedno kde. Hudebník musí stát na pódiu, aby to všechno mělo nějaký smysl.

Bára: V první řadě si chceme splnit sen a vydat naši desku na fyzických nosičích, což vypadá, že se podaří. A do budoucna je nejdůležitější hrát pro lidi a přenášet tu radost, kterou z koncertů máme, i našim posluchačům.

Josefína: Cílem je co nejvíce koncertovat, vybudovat si fanouškovskou základnu, dostat se do povědomí lidí. Naším snem je dělat lidem hudbou radost.