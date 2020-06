„Měli jsme na výběr, jestli udělat premiéru letos na podzim nebo ji přesunout na jaro příštího roku. Po dlouhém zvažování jsme se rozhodli pro druhou variantu, abychom měli stoprocentní jistotu, že nejen naši herci, ale i diváci budou v absolutním bezpečí,“ říká Štupáková.

Rockový muzikál, který napsal Ben Elton, měl premiéru již v roce 2002 v Londýně a setkal se s velkým ohlasem. Během dvanácti let zaznamenal 4600 představení. Nadšené reakce diváků pak pokračovaly po celém světě. V celkem osmadvaceti zemích vidělo muzikál více než dvacet milionů návštěvníků. Dílo samotné ovšem není příběhem kapely Queen. Vypráví děj ze vzdálené budoucnosti, v níž se skupina pronásledovaných Bohémů snaží obnovit zakázanou hudbu a objevit poslední existující hudební nástroj, kytaru Briana Maye.

V muzikálu zazní hity Innuendo, Radio Ga Ga, I Want to Break Free, Somebody to Love, We Will Rock You, We Are the Champions, Bohemian Rhapsody, Who Wants to Live Forever, Flash, Another One Bites the Dust, Killer Queen, Play the Game, Under Pressure či A Kind of Magic.

Rozhodnutí producentky kvituje i představitel hlavní role Galilea Jan Kopečný. „Těším se moc a přijde mi velice rozumné, že se termín posunul až na jaro 2021. Věřím, že v té době už bude vše, jak má být, a že se už nikdo nebude ničeho bát,“ říká Kopečný.

Radost z nových termínů

Radost z nových termínů má i Kamila Nývltová, představitelka postavy Killer Queen. „Už bylo na čase. Konečně mám pocit, že se všichni můžeme znovu nadechnout, roztáhnout křídla a zase letět. Je přede mnou další skvělá práce, která nám určitě přinese plno krásných zážitků, a především budu zpívat. Co si teď přát více,“ uvádí Nývltová.

Podle držitele ceny Thálie Petra Pechy, který bude alternovat roli Galilea, půjde v případě We Will Rock You o zásadní moment jara 2021. „Máme za sebou pár zkoušek. Kromě písní skupiny Queen se mohou diváci těšit na skvělou kapelu, grafickou a světelnou show. A doufám, že se s kolegy postaráme i o kvalitní pěvecké a herecké výkony,“ sděluje Pecha. V podobném duchu hovoří i Markéta Procházková (na snímku), která ztvární postavu Scaramouche. „Samotný příběh muzikálu bude mít po koronové době ještě silnější význam,“ věří. V dalších úlohách se představí Petr Kutheil, Andrea Gabrišová, Michaela Nosková, Bohouš Josef nebo Lukáš Adam.

Vstupenky na nové termíny představení zůstávají v platnosti. Kromě Prahy (17. a 24. dubna) jsou ohlášeny také do Ostravy (22. května) a Brna (12. června).