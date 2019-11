„Před sedmi lety jsem jako Grinch zkazil spoustě rodin Vánoce tím, že jsem do světa vypustil píseň, díky níž si teď řada dítek pod stromečkem zpívá Štědrý večer nastal, když jsem doma chlastal. Letos jsem se to rozhodl napravit tím, že složím i jednu vážnou vánoční píseň, která více odpovídá tomu, jak Vánoce skutečně vnímám,“ říká k písni Xindl X.

O vizuální podobu klipu se postaral hudebník a režisér Jonáš „LIPO“ Červinka. Ten ke spolupráci říká: „Využil jsem skutečnosti, že vánoční píseň, kterou mi Xindl X poslal, je trochu v jiné poloze, než jsem u něj zvyklý. Mně tato jeho lyrická stránka moc sedí.“

Píseň Čas to zabalit zazní kromě jiných i na Xindlově největším samostatném koncertu, která se odehraje 30. ledna 2021 v pražské O2 areně. „Když jsme vyhlásili koncert ve Foru Karlín, říkal jsem si, jestli jsem se nezbláznil, že si dovolím pořádat koncert v prostoru pro čtyři tisíce lidí. Ale o lístky byl takový zájem, že jsem si řekl, že zkusím laťku posunout ještě o něco výš a připravit ještě o hodně větší show,“ říká k plánovanému koncertu Xindl X.

„Nejde mi jen o to, dostat co nejvíc fanoušků do jednoho prostoru, ale i posunout to, co se bude dít na podiu. Rád bych nabídnul pestré vystoupení od intimních skladeb jen s kytarou až po velká čísla s kapelou, projekcemi a choreografickými čísly. Rozhodně nechci přípravu podcenit. I když se koncert odehraje až za rok a dva měsíce, už teď pracujeme na jeho přípravě,“ doplňuje. Vstupenky do O2 areny budou v prodeji od 5. prosince.