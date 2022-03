Zdroj: Youtube

Svého vizuálu se dočkalo už víc písní z tohoto introspektivního počinu. Naposledy jsme mohli vidět videoklip k silné písni Lovec Perel. Terapie dostala klip animovaný, a to opět z dílny dvorního výtvarníka a režiséra Ondřeje Pfeiffera. „Pracujeme spolu už od dob, kdy Xindl ještě nebyl Xindl, a málokdo do mě vidí jako on. A protože tahle písnička je pro mě hodně osobní, tak bylo jasný, že to nemůže dělat nikdo jinej. Je to náš dvanáctý společný klip a já jsem přesvědčený, že je ten nejlepší,” říká o režisérovi zpěvák.

Fanoušci tak mohou ve videoklipu sledovat Xindlovo alter ego, které znají z obalu nové desky. „Je to panáček, který má místo hlavy jedno velké vnímavé oko a žije ve světě lidí, kteří mají místo hlavy jen jednu velkou ukecanou pusu,” popisuje Ládek a o ději klipu dodává: „Je to o jednom dni pana Očka a jeho každodenním boji s Povídálky okolo něj. Taková lehce autobiografická reportáž ze světa introvertních lidí.”

Podobné vizuály, ale i velká hudební show, čekají fanoušky už 5. května, kdy se Xindl X představí s kapelou na koncertě v pražském O2 Universu, kde pokřtí album Terapie. Dorazí i spousta hudebních hostů jako Pokáč, Tereza Mašková, Pavel Čadek, Mirka Miškechová nebo dokonce i šedesátičlenný sbor Maranatha Gospel Choir. „Věřím, že to bude zážitek nejen hudební, ale i pastva pro oči, opět díky Ondrovi Pfeifferovi, který ke všem písním připravil speciální projekce,” uzavírá Ondřej Ládek.