Jak už název songu napovídá, je píseň milostným vyznáním. Ale tentokrát milostným vyznáním sobě samotnému. „Asi většina písní, co kdy vznikly, jsou o lásce k nějaké druhé o sobě. Ale ještě jsem nenarazil na žádnou, která je o lásce k sobě samému. Vždyť se přece říká, že kdo nedokáže mít rád sebe, nedokáže milovat ani nikoho jiného. Tak jsem si řekl, proč nenapsat píseň o sebelásce, i když trochu neopětované,“ dodává Xindl X.

Klip režíroval režisér a zároveň muzikant Michal Skořepa. Spolu vymýšleli i scénář. „Vzhledem k tématu písně přišel Michal s nápadem, abych v klipu zahrál všechny role. Naštěstí jsem coby písničkář a scenárista zvyklý sedět na několika židlích najednou,“ doplňuje Xindl X.

Michal Skořepa, který měl na starosti režii, kameru i výsledný střih, na natáčení vzpomíná takto: „Bylo těžké si uhlídat všechny Ondry na place, každý byl úplně jiný. Ale nakonec přišel Xindl X a dal tomu pořádek.“

Zdroj: Youtube

Nový klip je nejen předzvěstí nového alba Terapie, které Xindl X plánuje vydat na podzim tohoto roku, ale též pozvánkou na největší koncert jeho letošní koncertní sezony v novém pražském hudebním sále O2 universum. Původně se měl koncert konat 30. ledna 2021 v pražské O2 areně, ale vzhledem ke stále trvající pandemii nebylo možné v tomto termínu koncert uspořádat v plném rozsahu. Koncert byl tedy přesunut na nový termín, a to na 25. listopadu 2021, do nového prostoru O2 universum. „Moc se na všechny těším, koncertování nám všem hodně chybí. Přijďte si s námi opět užít společnou energii, hudbu a vše, co nám téměř celý loňský rok chybělo. Samozřejmě máme kalendář plný přesunutých koncertů z loňského roku, ale zakončíme ho pro mě tím nejzásadnějším, a to v pražském O2 universum!“