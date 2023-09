KVÍZ: Yvonne Přenosilová milovala syna, hudbu i rádio. Zavzpomínejte na ikonu

Pěvecká legenda 60. let Yvonne Přenosilová zemřela v pondělí 11. září. Kariéru startovala na počátku 60. let v divadle Semafor, kam dělala konkurz. Shodou okolností ho zvěčnil ve stejnojmenném filmu režisér Miloš Forman. S písní La Malagueña se tehdy sice neprosadila, všiml si jí ale skladatel Karel Mareš, který ji vybral do skupiny Olympic. Ta v sezóně 1963 - 1964 vystupovala v Semaforu s pásmem Ondráš, a tak se Yvonne objevila poprvé na zdejším jevišti.

