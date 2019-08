Lidé se na festival, který má za sebou tříletou pauzu, mohou těšit na konci příštího srpna. „Nyní jednáme o konkrétních lokalitách. Co se týče programu, přemýšlíme o rozšíření nabídky workshopů a přednášek, tím, že je Brno z velké části studentské město, chceme oslovit ještě více mladých, byť k nám jezdí lidé všech generací. Základní koncepce festivalu zůstane,“ uvedla za pořadatele festivalu Eva Navrátilová.

Pořadatelé mají v Brně největší zájem o areál za Anthroposem v Pisárkách. „Od počátku jej vnímáme jako nejvhodnější. Je specifický svou členitostí, uspořádáním, historickými souvislostmi, které navazují na historii našeho festivalu. V podstatě má již vytvořený přírodní areál, jako by jej tam Pánbůh stvořil. Lokalita má krásnou dubovou alej a řeku, jenž jsme si již přejmenovali na San River a která je v současných teplech darem z nebes. Navíc je oblast několikanásobně větší, než naše současné loviště pod horami,“ vysvětlil organizátor festivalu Martin Věchet.

Podle náměstka Koláčného je však ve hře více míst. „Místo v Pisárkách je problematické především proto, že Brno nevlastní všechny pozemky. Proto zvažujeme další dvě lokality, budoucí takzvaný Hapalův park na Hádech a hrad Veveří,“ řekl. Až další jednání také ukáží, zda na akci město přispěje.

Nejen pisárecký areál je ale problematický. Podle starosty brněnských Vinohrad Jiřího Čejky, kde se nachází budoucí Hapalův park, místo ještě potřebuje mnoho úprav. „Jinak nic proti konání festivalu u nás nemám. Budoucí park je ale teď zarostlé území,“ podotkl. Starosta nedaleké Líšně Břetislav Štefan zase upozornil, že v případě celonoční nebo vícedenní akce by festival mohl rušit obyvatele sídlišť.

Festival Trutnoff se od devadesátých let konal v trutnovském areálu Bojiště. Po neshodách s trutnovskou radnicí se tam však akce uskutečnila naposledy v roce 2016. Nyní má za sebou tříletou pauzu. Přesun do Brna příznivce legendárního festivalu rozdělil napůl. Část fanoušků jej vítá. „Bojiště bylo úžasné místo, Brno bude jiné, ale věřím, že taky skvělé. A budu to mít mnohem blíž,“ napsala na sociální síti Helena Šuranská.

Jiné ale nové místo nepotěšilo. „Na festival jsem jezdil dvacet let a do Brna určitě nepojedu,“ kritizoval na webu třeba Tomáš Borovec.

TrutnOff - BrnoOn

novinka: podle rozhodnutí brněnských radních i vyjádření pořadatelů se do Brna příští rok přesune legendární festival Trutnoff

nový název: TrutnOff – BrnoOn

termín: konec srpna 2020 (předposlední nebo poslední víkend)

možné lokality: areál za Anthroposem v Pisárkách, budoucí Hapalův park v brněnských Vinohradech, hrad Veveří

historie festivalu: akce se konala od roku 1987 do roku 2016 v Trutnově, je přezdívaná český Woodstock. Multižánrový festival často navštěvoval i Václav Havel.