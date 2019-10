Když v jednom z rozhovorů pro Deník mluvil o svém albu Sentiment s hity z repertoáru českých i zahraničních zpěváků, zavzpomínal na básníka Pavla Vrbu, jenž mu na zmiňovanou nahrávku přispěl osmi texty.

Poetické evergreeny

„Byli jsme dobří přátelé, rádi jsme si povídali,“ uvedl Karel Gott před osmi lety. „A povídat si s ním, to znamenalo získávat další zkušenosti a vědomosti. Textově jsem si na něj ale pořád netroufal, říkal jsem si, že Pavlovy slovní obraty jsou na můj styl hudby moc filozofické. Najednou jsem k němu dozrál a cítil jsem, že nastala naše chvíle. Že nahrát album světových evergreenů s jeho básnickými texty je v mém věku ta nejlepší volba. Sentiment proto i z úcty k němu řadím mezi svá přelomová alba.“

Spojovacím prvkem písniček na této desce je duch doby, které vládly swingové orchestry. „Byl konec padesátých let, lidé cítili po prodělaných útrapách uvolnění ve společnosti, těšili se, že bude líp. Věděli, co se nesmí říkat nahlas, a hlavu měli plnou muziky, legrace a tancování. Praha tehdy byla plná kaváren, odkud zněly živé orchestry já sám jsem začal zpívat v kavárnách Alfa a Vltava s orchestrem Karla Krautgartnera,“ připomněl zpěvák s tím, že z něj nemluví nostalgie.

„Kdokoli ty vzrušivé časy zažil, musí mi dát za pravdu, i kdyby na ně nadával, jak chtěl. Byly skvělým podhoubím nejen pro hudební, ale i divadelní a filmovou tvorbu, která už začínala mít zvuk ve světě. Na vlastní kůži jsem to pocítil na výstavě EXPO v Montrealu v roce 1967, kde se o československém pavilonu mluvilo jako o zázraku. Bylo tam cítit mezinárodní sbližovací klima, nikdo neměl předsudky, že jde o pavilon zpoza železné opony. Všude bylo veselo, zpívalo se i hrálo, stejně jako v té Praze.“

V souvislosti s vydáním pětidiskového kompletu s 98 duety (v roce 2015) vyzvedl Gott jednu z rarit, pocházející ze společného recitálu s Evou Pilarovou v Divadle Semafor v roce 1965. „Zpívali jsme tehdy všelicos, co má každý z nás rád, a zvukař to natočil, což jsme nevěděli. Když tu nahrávku poslouchám, s úžasem sleduju, jak jsme byli odvážní, zpívali jsme i dost těžké jazzové věci, a vůbec jsme nemysleli na to, jestli žánrově zapadají, nebo ne. To spíš teoretikové a publicisté si dali na žánrech záležet, my jsme to cítili jinak,“ pravil.

Lidé přicházeli uctít památku zemřelého zpěváka Karla Gotta před jeho vilu na pražské Bertramce



Za významné ve své diskografii považoval i album S pomocí přátel z roku 2014, na které mu napsali písničky jeho převážně zpívající konkurenti Michal Malátný, Radek Banga, Martin Chodúr či Ondřej Brzobohatý. „Cením si toho, protože každý interpret, pokud je i autor, se vždy snaží napsat to nejlepší pro sebe. V tomto případě se ale všichni snažili a to nejlepší napsali pro mě,“ smál se Karel Gott.

Chci být v obraze

Hledání nových hudebních cest a spoluprací ho bavilo. Nebýt toho, měl by jak říkal pocit, že už všechno zpíval, všechny ty texty o lásce… „Texty z CD S pomocí přátel jdou ale jinam. Například básníkovi a výtvarníkovi Radovanu Šťastnému jsem jeho text dvakrát vrátil s omluvou, že jsem se v něm nějak nenašel. Pak jsme ale stočili řeč k Jiřímu Štaidlovi, s nímž jsme za sedm let udělali skoro sto písní, a bezmála polovina z nich se stala hity. Proč? Protože jsme byli kamarádi, byli jsme pořád na cestách, Jiří mě znal snad lépe než táta, takže na mě uměl texty perfektně ušít. Radovan mě poslouchal a pak poslal text o tom, jak se Jirkovi Štaidlovi vyznávám v písni Kluk s velkou vášní. I tak se někdy rodí spolupráce, že si lidé napřed musejí povídat,“ řekl nejpopulárnější český interpret.

Vyjádřil se i k jiným způsobům prezentace, než jsou desky. „Zpěváci hledají nové cesty, jak se nabídnout, většinou zavěšují na YouTube klipy, které ač často ptákoviny mají vysoké návštěvy. Sleduji to, jsem v obraze. Třeba klip Kráva od Báry Polákové. Mé malé dcery si tu píseň také zpívají a říkají: ‚Tatínku, to je tak krásné! A vydržíš déle než ona?“ A samy zkoušejí, jak dlouho dokážu zpívat kráááá- áááááááááva. Na to VA se těší nejvíc. No vidíte, tak odhadněte předem, co se chytí. I hudební bossové z toho mají zamotanou hlavu. Kdysi říkal Paul McCartney, že pop music je klasikou 20. století. Dnes si musíme přiznat, že je na ústupu,“ řekl Karel Gott.