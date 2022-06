Začíná festival Rock for People. Pořadatelé očekávají přes třicet tisíc lidí

Velké jméno na české festivalové mapě, hradecký Rock For People začíná. Pořadatelé od středy 15. do soboty 18. června se na letišti v Hradci Králové očekávají 30 tisíc návštěvníků. Přilákaly je hvězdy jako Green Day, Fall Out Boy, Royal Blood či Biffy Clyro.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Festival Rock for People | Foto: Deník / Michal Fanta