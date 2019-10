Legenda české populární hudby, jejíž věhlas daleko překročil hranice České republiky. Zpěvák, který bavil a provázel celé generace fanoušků. Mnohonásobný držitel ocenění Zlatý slavík. To byl Karel Gott, který zemřel ve věku osmdesáti let v noci na středu 2. října v kruhu své rodiny.

Na Karla Gotta vzpomínají i Chomutované. Například ti, kteří zažili v dubnu 2008 v městském divadle jeho komorní recitál Hvězdy, jak je neznáte. Jednalo se o komponovaný pořad založený nejen na písních z repertoáru slavíka a nestárnoucích hitů ze Semaforu, ale také historkách a vyprávění.

„Ptát se mohli i diváci. V jednu chvíli se přihlásila starší dáma ve věku kolem sedmdesáti let a řekla: Mistře, když mi bylo 14 let, poslala jsem vám dopis, vy jste mi ale nikdy neodepsal,“ připomněla jeden moment šéfka chomutovské kultury Věra Fryčová. „A on na to: Tak to jste byla vy. Já se celé roky trápil, kdo to byl, komu jsem neodpověděl. Mohu to nějak odčinit? A paní na to, jestli by ji mohl políbit. A on skutečně sestoupil dolů, došel za ní do šesté nebo sedmé řady a hubičku jí dal. Skoro všem tekly slzy,“ popsala. „Bylo to opravdu dojemné, celou situaci zvládl s noblesou a elegancí,“ dodala.

Nejen že recitál s Karlem Gottem vyprodal divadlo, Chomutované umělce takřka nenechali sejít z pódia, musel několikrát přidávat a na závěr ho odměnili dlouhým potleskem ve stoje.

Dvakrát byl také hlavní hvězdou Krajského plesu pořádaného společností Kultura a sport Chomutov, a to před devíti a před sedmi lety. I tehdy se projevila jeho vysoká profesionalita.

„K pódiu se snažila dostat dívka na invalidním vozíku, ale nepodařilo se jí to. Na konci pak Karel Gott odešel zadním vchodem, protože se vepředu tlačily fanynky, nasedl do auta, to se rozjelo. Už bylo u křižovatky, on si ale venku všiml té dívky, vrátil se a dal jí podpis. Byl vnímavý k tomu, co se kolem něj děje,“ popsal Bedřich Fryč, někdejší šéf jirkovské kultury, který byl při této příležitosti divákem.

Na Karla Gotta vzpomíná i fotoreportér Chomutovského deníku Miroslav Rada. „Fotil jsem ho po celém kraji bezpočtukrát. Co mi utkvělo v paměti, byla jeho skromnost. Nikdy nedělal ramena a byl neuvěřitelně zdvořilý,“ podělil se o svou zkušenost.

Vzpomíná na něho nejen jako na vynikajícího zpěváka, ale také na jeho spolupráci s fotografy. „Kam přijel, tam se na něho fotografové opravdu vrhali. Karel Gott to ale s námi uměl. Vždycky nám řekl: Já vás mám rád, ale domluvme se. S každým se vyfotím, každému postojím, ale chlapi, nevyjde z toho fotka, kde se šklebím a vypadám jak kašpar,“ dodal s úsměvem.

Miroslav Rada také připomněl, že umělec pomohl v kariéře řadě zpěváků, třeba Dagmar Sobkové, alias Dashe. „To už je možná patnáct let, co spolu vystupovali v Chlumci u Ústí nad Labem. Tenkrát jí ještě nikdo neznal a dnes je to úžasná zpěvačka, které lidé chodí na koncerty,“ uzavřel fotoreportér.