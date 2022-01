Hudební a filmová kariéra

Zpěvák z Dallasu byl známý především díky albu Bat Out Of Hell, které stále zůstává jedním z 10 nejprodávanějších alb všech dob, spolu s LP od Michaela Jacksona, Whitney Houston a Eagles.

Na konci 70. a 80. let vydal řadu dalších desek, například Dead Ringer a Midnight At The Lost And Found.

V 90. letech byl jeho hit I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) ve Spojeném království nejprodávanějším singlem roku 1993 a vynesl mu cenu Grammy.

Na plátně hrál například Eddieho v hudebním filmu The Rocky Horror Picture Show z roku 1975, byl také vyhazovač Tiny ve Wayneově světě z roku 1992 a v roce 1999 se objevil po boku Brada Pitta jako kulturista Robert Paulsen v Klubu rváčů.

Zdravotní problémy

Meat Loaf se během své kariéry potýkal s několika nemocemi a hlavně úrazy. V roce 1978 si v kanadské Otawě zlomil nohu při skoku z pódia a své turné dokončil na invalidním vozíku.

Dvakrát dokonce zkolaboval přímo na pódiu. Poprvé v roce 2011 v Pittsburgu, poté během koncertu v Kanadě. O tři roky později si hvězda zlomila klíční kost při pádu z podia v průběhu rozhovoru v Texasu.

První vzpomínky

Reakce na zpěvákův skon začaly okamžitě plnit sociální sítě. Jedním z prvních vzpomínajících byl britský herec, komik a spisovatel Stephen Fry.

I hope paradise is as you remember it from the dashboard light, Meat Loaf. Had a fun time performing a sketch with him on Saturday Live way back in the last century - https://t.co/RxoH36OYHw — Stephen Fry (@stephenfry) January 21, 2022

Zármutek vyjádřil také moderátor a novinář Piers Morgan. Na Twitteru o něm napsal, že byl úžasně talentovaný, okázalý, zábavný, pobuřující a vzpurný chameleon.