Ve věku 77 let zemřel jeden ze zakladatelů americké kapely Eagles, zpěvák a baskytarista Randy Meisner. V noci ze středy na čtvrtek v Los Angeles podlehl komplikacím souvisejícím s chronickým plicním onemocněním. S odvoláním na prohlášení Eagles o tom dnes informovala agentura AP.

Randy Meisner (uprostřed) s kapelou The Eagles. Na fotce jsou kromě Meisnera také (zleva) Don Henley , Joe Walsh , Glenn Frey , Don Felder | Foto: Profimedia

Meisner založil Eagles v roce 1970 v Los Angeles společně s bubeníkem Donem Henleyem a kytaristy Berniem Leadonem a Glennem Freyem. Frey a Henley tvořili ústřední autorskou dvojici, která z country rockové skupiny učinila jednoho z nejúspěšnějších zástupců kalifornské scény 70. let. Meisner se podílel na hitech Take It Easy nebo The Best of My Love a pěvecky do popředí vystoupil ve skladbě Take It to the Limit.

Nejslavnější hit kapely The Eagles se jmenuje Hotel California:

Kvůli neshodám během turné k albu Hotel California v roce 1977 ale Meisner z Eagles odešel a vydal se na sólovou kariéru. Úspěchu Eagles se podle AP nikdy nepřiblížil, i tak ale vydal hity jako Hearts On Fire a Deep Inside My Heart.

Rodák z Nebrasky byl dvakrát ženatý a měl tři děti. Jeho druhá manželka Lana Raeová zahynula v roce 2016, kdy se nešťastnou náhodou zastřelila.