Dvouhodinový koncert by měl nabídnout celoživotní hity bratří Nedvědů. Můžete být konkrétní?

Žádné velké změny v repertoáru nebudou. Je sestavený tak, že mapuje naši tvorbu od začátku až po současnost. Obsahuje tvorbu Jana i moji. Jsou tam hity nás obou. Je jisté, že změny v písních jsou, ale kmenový repertoár je stálý. Budeme hrát hity, jako jsou například Skládanka, Růže z papíru, Kočovní herci, Jablůňka a další.

Patříte k nejvýznamnějším osobnostem české country, folku a trampských písní. Jaký styl a písně zpíváte nejraději?

Dnes už to není o rozdělení žánrů, postupem času se prolnuly a není důvod škatulkovat. Jde spíš o výběr písní. Dnešní posluchač čeká na tu svou a je mu jedno, do jakého žánru patří.

Ptala jsem se na konkrétní písně. Prozradíte také konkrétní místa, kde vystupujete rád a kam se rád vracíte?

To je otázka, na kterou se těžko odpovídá. Je úplně jedno, kde hrajete. Záleží totiž na tom, jací jsou posluchači. Když se někam vracíme, je to radost. Známka toho, že se na nás lidé těší, i když už jsme tady byli.

Jak vzpomínáte na éru Brontosaurů?

Brontosauři byla první společná kapela, miminko, které jsme porodili, a to je nezapomenutelné. Navíc to byla škola života. Tam vznikly první hity. Takže samá radost.

Na hudební scéně se pohybujete dlouhá léta, která byla pro vás nejnáročnější?

Hraji dohromady 46 let. Bylo náročné, když jsem dřív chodil každý den do práce a teprve potom jsem šel zpívat a hrát. Myslím tím období, kdy jsme s bratrem Honzou hráli se Spirituál kvintetem a ještě měli kapelu Brontosauři. To bylo opravdu velmi náročné.

Nedočkáme se vystoupení s vaším bratrem Janem?

S bratrem už nevystupujeme.

Jak se těšíte na koncert v Jablonci?

Těšíme se moc, protože to je region, kde má hudba tohoto stylu velké zázemí a spoustu fanoušků.

Nebudete zde vystupovat poprvé. Líbí se vám toto město?

Tuším, že jsme v Jablonci nad Nisou byli, a není to tak dávno. A jak se nám líbí? To nelze moc popsat. Je to vždy jen na skok. Přijedeme například do kulturního domu, odehrajeme koncert, sbalíme, nasedneme do auta a jedeme zase domů. Takže stihneme jen letmý pohled na krásný Jablonec, a už jedeme pryč.