Zemřel zpěvák a herec Josef Laufer. Bylo mu 84 let

Ve věku 84 let zemřel zpěvák a herec Josef Laufer. Informaci webu Blesk.cz o zpěvákovu úmrtí potvrdil ČTK producent Oldřich Lichtenberg, kterému ji sdělila zpěvákova dcera Ester. Osudnou se mu stala operace srdeční chlopně v roce 2020, při níž mu selhalo srdce a následně byl uveden do umělého spánku. Až do své smrti zůstal ve vegetativním stavu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zpěvák a herec Josef Laufer | Foto: Profimedia