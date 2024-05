Ve věku 95 let zemřel v sobotu americký hudební skladatel Richard Sherman, který společně se svým již také zesnulým bratrem Robertem napsal řadu známých filmových písní, včetně skladeb k filmům Mary Poppins či Kniha džunglí. Podle agentury Reuters o tom informovala společnost Walt Disney.

Richard Sherman (vlevo) se svým bratrem Robertem | Foto: Profimedia

Richard Sherman zemřel v nemocnici v Beverly Hills v Kalifornii. Podlehl nemoci spojené s vysokým věkem, uvedla společnost.

Bratři Shermanovi napsali více než 200 písní, byli devětkrát nominováni na Oscara, přičemž dvakrát ocenění získali. Získali také třikrát Cenu Grammy a 24 platinových a zlatých alb.

K nejznámějším písním skladatelské dvojice patří hit It's a Small World After All (Je to malý svět) a písně z filmu Mary Poppins jako Chim-Chim-Cheree (Čim čimini), Supercalifragilisticexpialidocious (Superkalifradžilistikexpijalidózní) nebo A Spoonful of Sugar (Lžička cukru).

Zdroj: Youtube

„Richard Sherman byl skutečnou legendou Disney. Společně se svým bratrem Robertem vytvořil oblíbené klasické hity, které se staly součástí soundtracku našich životů,“ napsal v prohlášení šéf společnosti Walt Disney Bob Iger.