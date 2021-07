V pouhých devětatřiceti letech zemřel zpěvák a kytarista Jan Štrup, který s kapelou Rybičky 48 natočil tři studiová alba. Hrál také v kapele Medvěd 009 a býval hostem na koncertech skupiny Divokej Bill. O zpěvákově skonu informoval na sociální síti Kuba Ryba z Rybiček 48.

V roce 2013 křtil Honza Štrup s parťáky z kapely Rybičky 48 tygřata v habrkovickém Ringellandu. | Foto: Deník/Jan Šmok

"Před chvílí jsem se dozvěděl, že odešel Honza Štrup…Pár let jsem ho měl jako bráchu, spoluhráče a spolupíče. On mě naučil, jak paří rockstár…Sdílím deset let starej klip Princezna z baru, kde s námi hrál….Z doby kdy si ho rád pamatuju byl takovej Princ z baru … Pokoj tvoji duši," napsal Kuba Ryba v prohlášení.