Oznámení o úmrtí přišlo jen několik hodin poté, co americká média informovala, že Lisa Marie Presleyová byla převezena do nemocnice. Podle webu TMZ utrpěla zástavu srdce a záchranáři ji museli resuscitovat. Hospitalizaci své dcery vzápětí potvrdila také Priscilla Presleyová.

Mluvčí hasičů Craig Little dříve uvedl, že záchranáři byli vysláni do domu v Calabasas v 10:37 místního času poté, co obdrželi hlášení o ženě se zástavou srdce. Na místo podle Littlea přijeli do šesti minut a následně ženu převezli do nemocnice. Město Calabasas se nachází severozápadně od Los Angeles.

Presleyová se spolu se svou matkou v úterý zúčastnila udílení filmových a televizních cen Zlatý glóbus, kde ocenění za nejlepší mužský výkon v dramatu získal herec Austin Butler za hlavní roli v biografickém snímku Elvis. Butler při přebírání ceny oběma ženám poděkoval.

Lisa Marie Presleyová se narodila v roce 1968 a byla majitelkou memphiského domu Graceland, který byl sídlem jejího otce a stal se oblíbenou turistickou destinací. Bylo jí devět let, když Elvis Presley v roce 1977 v Gracelandu zemřel. Její hudební kariéra začala v roce 2003 debutovým albem To Whom It May Concern. Po něm následovalo v roce 2005 album Now What a v roce 2012 Storm and Grace.