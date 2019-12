"S velkým smutkem oznamujeme, že jeden z našich největších a nejmilovanějších umělců je po smrti," uvedla rodina Fredrikssonové. Populární zpěvačka po sobě zanechala manžela Mikaela Bolyose a dvě děti - dceru Inez Josefin a syna Oscara.

Fredrikssonová se se zdravotními problémy potýkala od roku 2002, kdy jí lékaři diagnostikovali nádor na mozku. Zpěvačka následně téměř na deset let přerušila kariéru a absolvovala náročné operace i následnou rekonvalescenci. Údajně oslepla na pravé oko a učila se znova číst, psát i počítat.

Ačkoli jí lékaři dávali pouze dvacetiprocentní naději na uzdravení, dokázala se ale později vrátit ke koncertování. Již v roce 2009 se připojila k Perovi na dvou koncertech jeho sólového evropského turné. Následovalo monstrózní světové turné, které se uskutečnilo v letech 2011 až 2012. Roxette tehdy vystoupily i v Praze a Ostravě.

Dlouholeté zdravotní problémy

Zdravotní problémy ale Fredrikssonovou omezovaly natolik, že v roce 2016 definitivně ukončila hudební kariéru. Koncerty i nahrávání ve studiu se pro ni totiž staly nemožné.

Švédské popové duo Roxette vzniklo v roce 1986, jeho muzikantský úspěch se ale začal psát o tři roky později. Skupina zpívající anglicky zaznamenala úspěch nejen ve Švédsku a Evropě, ale dokázala se prosadit celosvětově, když odhadem prodala 75 milionů nahrávek. Mezi jejich největší hity bezesportu patří The Look (1988), Listen to your heart (1989), It must been love (1990) či Joyride (1991).

Zejména v domovském Švédsku se ale Fredrikssonové dařilo i sólově. O svém boji s nemocí, ale i o touze žít, napsala také knihu nazvanou Listen To My Heart: Moje láska k životu, která vyšla i česky.