Do Prahy se řítí newyorská zpěvačka a aktivistka Amanda Palmer. Bývalá členka dua The Dresden Dolls vystoupí už zítra v pražském Divadle Hybernia. Představí zde svou novou show, která nenechá nikoho v klidu.

Americká zpěvačka Amanda Palmer | Foto: Deník/Jiří Janda

V březnu vyšlo provokativní umělkyni třetí sólové album There Will Be No Itermission (Přestávka nebude). „Je to nejupřímnější deska, jakou jsem kdy nahrála,“ říká. A že to myslí vážně, dokládá i nahou fotkou na svých webových stránkách, kde je vidět v bojovné póze s mečem a pak už s ničím.