Kam zmizel tvůj dětský úsměv, Tango pro starou lady, Ghetto, Vejdi, Sbohem, lásko, já jedu dál nebo La Bamba, Blue Moon či Detroit City. Těmito písněmi proslul zpěvák a herec Josef Laufer, který byl po operaci v roce 2020, kdy mu selhalo srdce, uveden do umělého spánku. V sobotu ve věku čtyřiaosmdesáti let zemřel.

Zpěvák a herec Josef Laufer | Foto: Profimedia

Josef Laufer, původně Don José Pedro Rodriguez de Montagnes Laufer, rád připomínal své kořeny. Jeho rodiče se potkali ve Španělsku v době občanské války (probíhala mezi roky 1936 a 1939), kde jeho otec, Slovák Maxmilián Laufer, působil jako interbrigadista v lazaretu J. A. Komenského, který měl plně československý personál.

Po porážce republikánů odešel Maxmilián se ženou, která byla španělského původu, do Francie. Když pak ve druhé světové válce Francie bojující s nacistickým Německem kapitulovala, evakuoval se s manželkou a novorozeným synem Josefem do Velké Británie. V roce 1947 se celá rodina vrátila do Československa. A Josef, který se nejdřív vyučil ve vrchlabské Tesle, se obrátil na umění.

Josef Laufer zemřel ve věku 84 let:

Zemřel zpěvák a herec Josef Laufer. Bylo mu 84 let

Na DAMU vystudoval herectví, příležitostně působil i jako tlumočník a překladatel ze španělštiny. Ale hlavně se proslavil jako zpěvák.

„Rád si hraju se slovíčky. Jsem si vědom toho, že některé ty texty jsou lepší, jiné horší, ale vždyť taky nejsem vycvičený literát! Začal jsem si je psát hned v začátcích mé pěvecké dráhy, protože jsem věděl, že málo renomovaných textařů chce dělat s někým, kdo není známý. Až postupem času se mnou začali spolupracovat – například Zdeněk Borovec či Eduard Krečmar… Chuť tvořit texty se mě ale držela pořád – dokonce jsem jich několik napsal i mým kolegům. A dnes jsem rád, že některé z nich zůstaly v lidech. Jako třeba k písni Sbohem, lásko, já jedu dál. To mě moc těší,“ uvedl v rozhovoru pro Deník.

Zdroj: Youtube

Pěvecké zářezy

Josef Laufer se zaskvěl například na hudebním festivalu a zároveň trhu MIDEM, který se v jihofrancouzském městě Cannes koná už od roku 1967. Na jeho druhém ročníku vystoupila tehdejší špička československé populární hudby v čele s Karlem Gottem.

Kromě něj nadchli náročné publikum i Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Václav Neckář, Judita Čeřovská, Yvonne Přenosilová, Helena Blehárová, Hana Hegerová a právě Laufer, který navíc zaujal i výborným slovním projevem v angličtině či francouzštině. Překladatelství se ostatně věnoval i v následujících letech.

Starci na chmelu

První roli, kterou na sebe hodně upozornil, ztvárnil ve filmu Starci na chmelu. Jeho exotický zjev nahrával tomu, aby po něm ženy všech věkových skupin „jely“. Asketicky vyhlížející mladík se slunečními brýlemi na očích a s kytarou přehozenou kolem ramene prostě frčel. Starci na chmelu je první a zároveň nejznámější český filmový muzikál, natočený režisérem Ladislavem Rychmanem v roce 1964 podle námětu a scénáře Vratislava Blažka (který byl i autorem písňových textů) s Vladimírem Pucholtem, Ivanou Pavlovou a Milošem Zavadilem v hlavní roli. Josef Laufer si později zahrál v mnoha dalších divadelních muzikálech.

Na návštěvě u Josefa Laufera v roce 2012:

Návštěva u Josefa Laufera: Nejpříjemnější je lenošit

„Původně se ta píseň měla jmenovat S tím klukem na nábřeží a měla vyprávět o tulákovi, kterého potkávali chlapci na jednom pražském nábřeží. V hlavě jsem nosil její melodii, pak jsem usedl za volant a najednou mě napadla věta – sbohem lásko, já jedu dál. Přijel jsem domů a za dvě hodiny byl text hotový. Jiný mi trval třeba týden, čtrnáct dní,“ okomentoval vznik jedné ze svých nejznámějších písní Laufer.

Cirkus Humberto

Zahrál si i v několika seriálech. Tím nejznámějším je Cirkus Humberto, kde ztvárnil postavu Paola. „Mám k němu jednu historku,“ usmíval se během rozhovoru Laufer.

„Nalákal mě do něj režisér František Filip. Říkal mi – nechceš si zahrát postavu Paola? Hned jsem se ho ptal, kdo bude hrát Helenku. Ve skrytu duše jsem doufal, že Libuška Šafránková… A on mi povídá, bude to nějaká Francouzka. Tak jsem si myslel – hm, to se asi o ni budeme s Vaškem v podání Jaromíra Hanzlíka prát. A pak jsem přišel do maskérny a zjistil jsem, že to nebude Francouzka, ale Němka, navíc docela hmotná. Ani jsem nevěděl, kudy ji rozepnout, když jsem jí měl vyznat lásku, jak ji obejmout, a tak mi pořád pod nohy něco dávali, no, vypadalo to hodně zvláštně. Sousedi se mě pak ptali, jestli mám za ni nějaký příplatek… Ale ona byla snaživá a asi musela hrát házenou, protože v jedné scéně mi ubalila levačkou strašlivou bombu za to, že jsem jí pohaněl Vaška, tedy Hanzlíka. Přišel jsem za ním, stál opřený v maringotce o dveře a říkal – teda, ta má koule! Tak to jsme se hodně zasmáli," vtipkoval Laufer.

Zdroj: Youtube

Dopis Svobodné Evropě

Kritici mu připomínali a vyčítali, že nazpíval strašlivou propagandistickou slátaninu Dopis Svobodné Evropě na oslavu agenta StB Pavla Minaříka. Píseň byla tak hloupá, že nesplnila svůj účel a komunisté ji nikde nehráli.

Josef LauferZdroj: Deník/Martin Divíšek

Laufer ji údajně musel nazpívat kvůli „průšvihu na Husáka“, když na něj jednou v hospodě nadával. On sám tvrdil, že šlo spíše o ironii, čemuž se dá věřit. V každém případě byl veden jako agent StB.

A jeho kolegové mu tento čin vyčítali.

Doutník? Ne

Josef Laufer poslední léta tvrdil, že nekouří, doutník považoval jen za součást své image. Byl to frajer, pohledný chlap, který dělal v životě ústupky. V poslední době, ještě před zdravotním zákrokem v roce 2020, hrál v muzikálech Mata Hari nebo v činohře Vražda na recept, kde se proměnil do role poručíka Columba.

„Postavu Columba a její seriálové ztvárnění obdivuji od první chvíle a podle reakcí diváků se zdá, že oni také a že se jim líbí i naše divadelní zpracování. Díky ní jsem se zase vrátil k činohře. Rád jsem měl ale i své muzikálové role. Vůbec nejraději jsem měl Pokrevní bratry, ve kterých jsem ztvárňoval Průvodce a k němu ještě dalších sedm postav. V tom muzikálu jsem se cítil opravdu krásně,“ řekl.