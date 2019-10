V posledních letech zpíval například na Vánočním koncertě s Lucií Bílou a Josefem Sukem v roce 1994, na Plesech Ústečanů a dalších.

Zprávu o úmrtí se lidé dozvídali různě, například ze streamovacího serveru YouTube. „Ve zprávách to ještě nikde ani nebylo, ale tam jsem na to koukal před osmou hodinou ráno. Je to škoda. Lidé o tom dost mluví, teď už to snad vědí úplně všichni,“ poukázal ve středu 2. října kolem desáté hodiny dopoledne ústecký živnostník Petr Hurt.

Milou vzpomínku na zpěváka, hudebníka a malíře si odnesla Ústečanka Marie. „Je mi to líto. Kdysi mne manžel, aby mi udělal radost a já mohla Karla Gotta vidět zblízka, jako fotograf vzal do zákulisí mezi ty novináře a mluvil o mně jako o asistence. Jenže on to určitě poznal. Když odcházel, tak na mne spiklenecky mrkl a usmál se," popsala.

Ti, kdo měli možnost mnohonásobného Zlatého slavíka poznat osobně, například během organizace vystoupení, se do jednoho shodují. Byl nejen vynikající umělec, ale i dokonalý profesionál. Například promotér Zdeněk Kymlička, který přivezl na Ples Ústečanů nejednu hvězdu českého showbyznysu. S Karla Gotta do krajské metropole pozval čtyřikrát.

„Vzpomínám, že jsem se ho ptal, jestli přijde na raut a on mi řekl, že tam jít musí, jelikož tam budou sponzoři a ti ho živí. Jindy mi zase telefonoval, že nemůže přijet a zpívat, jelikož se nachladil a odešel mu hlas. Za půl hodiny volal manažer, že Mistr chce dodržet smlouvu a tak vyrazil do nemocnice na kalciovou injekci. Ne kvůli penězům, on byl skromný,“ líčil.

Pečlivá příprava

Někdy prý jeho profesionalita až komplikovala organizaci, jelikož zpěváci obvykle na rozezpívání chtějí deset, patnáct minut. Ne tak Karel Gott, který si vždy „projel“ celý svůj blok, což zabralo tři čtvrtě hodiny i déle.

Dalšímu ústeckému promotérovi Josefu Vejlupkovi, organizujícím kupříkladu Ústeckou Portu, nebo Interportu, ve spojení se „Sinatrou Východu“ vždy vybaví historka z 21. června 1991, kdy zorganizoval koncert Karla Gotta s taneční skupinou Uno, Jakubem Třasákem, Marcelou Holanovou a Karlem Hálou. „Tehdy na něj přišlo šest a půl tisíce lidí. Když přijel Karel, tak začalo pršet a dost se ochladilo. Musel jsem zajít za správcem, aby přitopil. Slíbili to a večer hlásili, že je topí. I Karel mi navečer říkal, že cítí, jak se v hale oteplilo, a že to bude dobré,“ líčil.

Jenže chyba lávky. Správce nezatopil, prostě organizátorům lhal, což se ale Josef Vejlupek dozvěděl později. „Normálně nás oba očůrali. Až někdy po roce 2000 jsme o tom spolu mluvili a vzpomínali na Plese Ústečanů. Tak to první mne napadlo, když jsem se dozvěděl o jeho smrti,“ přiznal.

Některé hvězdy, mnohem menšího formátu, nedovolují fotografovat fotografům a zpravodajům déle než dvě tři písně na začátku koncertu. To podle uznávaného ústeckého fotografa Petra Berounského u zpěváka, který nazpíval Včelku Máju v několika jazycích včetně finštiny, nehrozilo. „Vždy ctil média, podobně jako Lucie Bílá. Vážil si zájmu o svou osobu. Nikdy jsem nezažil, že by někoho odmítl. Ano, stanovil si čas, kdy nechtěl být rušen, ale jakmile vyšel ze šatny ven, tak by se rozdal. Ohromný profík, každým coulem. Největší česká osobnost, kterou jsem měl možnost potkat. Strašná škoda,“ uzavřel vzpomínání.

Gottova píseň zněla i v talentové soutěži

Píseň od Karla Gotta si zazpíval také mladý zpěvák z Ústí nad Labem Dalibor Slepčík. V televizní soutěži SuperStar v roce 2015 představil ve svém podání hit Když jsem já byl tenkrát kluk. „Bylo mi ctí zazpívat si písničku od Karla Gotta, jediného krále české popové scény,“ uvedl Slepčík.

Dalibor Slepčík - SuperStar 2015 - Karel Gott - Když jsem já byl tenkrát kluk Zdroj: YouTube.com/Mar ci