Držitelka 16 cen Grammy se na poslední zastávce koncertní šňůry po Evropě dojemně rozloučila se svými fanoušky. Sdělila jim, že si potřebuje odpočinout, a tak si dá od koncertování na neznámou, ale každopádně dlouhou dobu pauzu.

V Mnichově pro fanoušky zazpívala na rovnou deseti koncertech, které se odehrály v různých termínech od 2. do 31. srpna na mnichovském výstavišti. Amfiteátr jí tam postavili na míru. Na všechna vystoupení se prodalo celkem přes 730 tisíc vstupenek. Stadion, na kterém zpěvačka vystoupila, měl kapacitu přes 80 tisíc diváků, což z něj podle portálu Sky News činí největší arénu, jaká kdy byla pro jednotlivého umělce postavena. Nyní zpěvačku Adele před stažením do ústraní ještě čeká dalších deset koncertů v Las Vegas.

Potřebuju si odpočinout, svěřila se diva

Adele byla na posledním koncertu v Evropě, jenž se konal minulou sobotu, nezvykle emotivní. „Chtěla bych vám moc poděkovat za to, že jste dnes večer, nebo kdy jindy, přišli na můj koncert. Opravdu jsem si užívala téměř tři roky trvající vystupování, což je nejdéle, co jsem to dělala, a pravděpodobně nejdéle, co bych kdy dělala,“ začala svůj dojemný proslov.

Pokračovala ve stejném duchu. „Zbývá mi ještě deset koncertů v Las Vegas. A potom se neuvěřitelně dlouho neuvidíme. Budu na vás vzpomínat a fantazírovat o koncertech a o všech představeních, která jsem za poslední tři roky udělala. Opravdu si je navždy uchovám v hloubi srdce, jen si potřebuji odpočinout. Posledních sedm let jsem si budovala nový život a chci ho teď žít,“ řekla britská zpěvačka svým fanouškům.

Na úplný závěr fanouškům sdělila, že jí budou „strašně chybět“ a že doufá, že se s nimi uvidí na koncertech v Las Vegas. Show, kterou nazvala Weekends With Adele, se bude konat v divadle The Colosseum at Caesars Palace. Série představení tam začíná v říjnu a končí 23. listopadu. Na místě Adele vystupuje od roku 2022, za tu dobu v něm odehrála už více než stovku vystoupení.

Žádné plány na album, zájem o film

O pauze se Adele zmínila už v červenci. „Nemám v plánu vůbec žádnou novou hudbu. Po koncertech v Americe chci velkou přestávku a myslím, že chci dělat jiné kreativní věci, jen na chvíli,“ citoval ji portál Deadline. Nedávno také řekla, že by se ráda přeorientovala na filmy. Nové album podle svých slov „nějakou dobu nenapíše“.

Jeden z koncertů Adele v Mnichově:

| Video: Youtube

Emotivnost koncertů Adele oceňují i její fanoušci, kteří na koncerty v Mnichově přišli. „Byla jsem na jejím čtvrtém koncertu. Adele je člověk plný emocí, komunikuje s fanoušky v hledišti, je vtipná. Její projev mezi písničkami někdy skoro připomíná stand up comedy. Často je dojatá a není to hrané. Osmdesát tisíc lidí by si faleší nikdy nezískala. Byla jsem z koncertu emočně rozbitá několik dní,“ řekla Deníku fanynka Jana Zvoníková.

Potvrzuje to i další fanynka, která se zúčastnila předposledního vystoupení. „Adele byla skvělá, měla dobrou náladu. Působila, že je ráda, že tam je a byla docela dojatá, že už to je předposlední koncert,“ uvedla Eliška Krupová.

Adele v pevninské Evropě vystoupila po osmi letech. Němečtí pořadatelé pro ni postavili speciální arénu, kterou pořadatel Klaus Leutgeb popsal jako malé město. Stadion ve větším měřítku kopíroval pódium, na kterém zpěvačka vystupuje v Las Vegas.

Na titulky novin se za poslední týdny ale zpěvačka dostala i kvůli jedné nečekané situaci. Jeden ze svých mnichovských koncertů totiž neočekávaně přerušila, a to kvůli olympiádě. Osmdesát tisíc lidí na obrovských obrazovkách několik minut sledovalo sprinterky, které se chystaly na finále ženské stovky.

Londýnská zpěvačka přitom měla štěstí. Její kolegyně z branže, americká umělkyně Taylor Swiftová, musela kvůli hrozbě teroristického útoku trojici koncertů v sousední Vídni před několika týdny zrušit. Každého z nich se mělo účastnit až 65 tisíc lidí.