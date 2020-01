Zpěvačka sama s žádnou zkušenosti nemá, avšak chtěla, aby se myšlenka její písně Poletím dostala k těm, kteří závislostí trpí. „Je o tom, aby si lidé i v těžkých chvílích uvědomili, že na konci je vždy světlo a musí se oprostit od zla,“ popisuje mladá umělkyně.

Důležité je podle ní také to, aby se lidé nebáli mluvit o svých problémech a vyjádřili, co cítí. „Nabádat k tomu pomocí písně je vhodné, protože je to podle mě velmi přístupné médium. Skladbu jsem však netvořila kvůli soutěži, ale postupně jsem si uvědomovala, že její text a problematika drog a alkoholu spolu souvisí. Když se totiž člověk necítí dobře, často sklouzává k takovému řešení,“ poznamenává.

Přiznala, že i ji při psaní ovlivnilo její aktuální psychické rozpoložení. „Smutek je nejlepší umělec,“ přemítá.

Díky soutěži dívka poznala iniciátory kampaně Zůstaň nad vlivem. „Ukázali mi, že práce s nezletilými, kteří jsou na něčem závislí, je velmi složitá,“ míní.

Týna M., jak si umělkyně říká, se zpěvu věnuje již od dětství. Dřív byla také členkou kapely. „I ta má na vítězné písni velký podíl. Už v ní ale nezpívám. Momentálně pracuji na několika svých dalších skladbách. Všechny mají podobnou tématiku s pozitivním myšlením. Například o překonání deprese nebo vymazání člověka, který nám ubližuje, ze svých životů,“ nastiňuje svou tvorbu.

Zpěvačku si lidé mohou poslechnout například na internetovém kanálu Youtube, na záznamech ze soutěže Česko Slovensko má talent nebo na vybraných akcích v Bučovicích a okolí.