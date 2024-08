„Už dávno jsem slýchala, že mám zpívat česky. Necítila jsem to, musela jsem si na to přijít sama,“ komentuje přechod ke své mateřštině Klára Vytisková.

S novinkou, na niž jste si napsala všechny melodie a texty, jste si dala poměrně načas. Co za tím bylo?

Je to i díky tomu, že ráda nechávám věcem čas. Prvotní nápady přicházejí u vaření – můžou vycházet z nejrůznějších emocí, z toho, o čem jsem intenzivně přemýšlela třeba před týdnem, nebo taky daleko dřív.

Je to různé. Nemůžu nic uspíšit, ani nechci. Možná to bude znít lehce ezotericky, ale čekám, až ke mně přijde inspirace, nápad a teprve pak můžu myšlenku rozvinout a zpracovat. Absolutně nechci dělat písničky pro písničky, ale takové, které ze mě mluví v úplné opravdovosti. Nechci tlačit na pilu.

Od začátku jste myslela na to, že půjde o koncepční projekt, nebo vám z tvoření tak nějak sám vyšel?

Je to tak, že potom, co uvařím, uspím večer děti a pak jdu do sprchy, začne mi to celé spínat. Bylo to i v tomto případě. Když jsem zjistila, že se mi jednotlivé písničky propojují, tematicky spolu souvisejí a vidím je v obrazech jako film.

Je to pro mě vždycky extrémně zajímavý zážitek a mám pocit, že mě to nějakým způsobem posouvá. Tak vznikl koncept EP s názvem V+++, který naznačuje, že je na pokračování a jednotlivé křížky či hvězdičky se postupně začnou otáčet v písmena do uceleného příběhu.

Jaká byla vůbec první myšlenka, která vyústila ve zmiňované EP?

Myslím, že vznikla v momentě, kdy jsme s manželem uspali děti, stáli na balkoně, koukali se na hvězdy a mluvili o absolutně běžných denních problémech, sdílených kalendářích a podobně. Najednou jsme si řekli, že řešíme věci, z nichž jsme sice unavení, ale přece máme tři skvělé děti, milujeme se už dvacet let.

Všechny „problémy“ se nám v tu ránu začaly zdát malicherné. Myslím, že právě pohled z výšky na náš život, na uvědomění si, že můžeme zpomalit, zklidnit se, i když je doba rychlá, je prvotní téma, které prochází celým EP.

A jaká jsou ta další?

Úvodní píseň Cesty je o cestě do vesmíru myšlenek, Vega o zmiňovaných výškách, kde si nastavuju úhly pohledu na to, co chci v životě vidět, dělat a na co se chci soustředit. V písni 3000 dní se dotýkám traumat z dětství souvisejících se zneužíváním, která jsme prožily, pak přepínám do Melancholie, která je o lehkosti bytí v koukání se na horizonty a dálky oceánů, očištění duše i těla. Vnitřní já je pak o dialogu, který si vedu sama se sebou, když si jdu lehnout. Tahle skladba shrnuje celou první část alba. Druhá část, jak už bylo řečeno, vyjde na podzim.

| Video: Youtube

Chce se vám zastavit u tématu zneužívání, nějak to rozvést?

Úplně bych nechtěla akcentovat svoji situaci. Spíš jsem považovala za správné upozornit na fakt, že se to děje a řeší, čehož jsme v dnešní době svědky. Pomalu každé čtvrté kamarádce se stalo něco podobného jako mně. A najednou to z ní vypadne. Myslím, že pokud jsme ochotné podstoupit terapii, svěřit se s prožitým traumatem z dětství, nestydět se za to, pokusit se přetavit něco zlého v dobré, můžeme si svou další cestu životem narovnat, abychom jí šli s větší lehkostí. Každopádně pro mě bylo hrozně důležité tohle téma zpracovat, nechtěla jsem si ve skříni držet bubáky.