Nové písně Šárky Adámkové hladí po duši, vyzařuje z nich až hmatatelná krása a čistota. „Vznikaly během asi dvou let, takže rozpoložení, v jakém jsem je tvořila, se během té doby měnilo,“ říká. „Když se ale ohlédnu, vidím, že můj scénář se často opakuje. Jednoho dne se začne objevovat jakási nespokojenost, prázdnota, nejistota, odpojenost od sebe.“

Co je potom?

Potom logicky přichází čas na hledání cesty zpět k sobě. Ta je někdy více, někdy méně komplikovaná. Ale bývá to doba, kdy většinou písničky vznikají, nebo krátce potom. Když se na to dívám s odstupem, přijde mi to komické. Takový malý osobní kolotoč, na kterém se pokaždé musím projet. Ale prožívat to je něco jiného. To je vždy naplno a často to i bolí, ale je to vlastně taková autoterapie.

Zpíváte o zdánlivě obyčejných, ale pro život zásadních věcech o lásce, naději, o bolesti. Většina písní je melancholických. Byl to záměr?

Ne. Psaní pro mě představuje naprosto svobodný prostor, ve kterém jsem jediným omezením já sama. O věcech, které prožívám, píšu tak, jak umím. Máte ale pravdu, také se mi zdá, že deska vyznívá spíše melancholicky. Na konci celého procesu mě to samu překvapilo.

Přistupovala jste k albu s jasným konceptem? V písních, jak jdou po sobě, se dá vysledovat příběh jednoho života.

Mám velkou radost, jestli z toho máte takový pocit. Vždy jsem si přála nahrát desku, která drží pohromadě, má nit, charakteristický zvuk a názor, ale zároveň nepůsobí monotónně. Taková alba jsem vždy obdivovala. Ovšem nejsem vůbec konceptuální člověk. Jsem spíš taková panenka vlající ve větru. Příběh jednoho života to ale nepochybně je, poctivě odžitý.

Proč jste se tentokrát rozhodla pro češtinu?

Byla to moje osobní výzva. Přišla doba, kdy jsem jako autorka nevěděla kudy dál. Tohle byl směr, který mě začal zajímat. Čeština je nádherná řeč, měla jsem chuť si s ní trochu pohrát. Samozřejmě jsem si také přála, aby mým textům rozumělo co nejvíce lidí. Texty jsou pro mě stejně důležité jako hudba, v určitých momentech možná ještě důležitější. Občas mě na koncertech mrzelo, že anglickým textům ne všichni rozumí. Nemyslím ale, že jsem s angličtinou skončila. Mám teď prostě dvě lásky, angličtinu a češtinu.

Deska je k mání v elektronické podobě. Vyjde i jako nosič?

Ano, pevně v to doufám.

Plánujete i koncerty, až to tedy bude možné?

Teď vlastně žijeme bez koncertů, navíc mám malé dítě, takže ani před pandemií jsem jich za poslední dva roky moc neodehrála. K vydání desky jsme měli naplánované menší turné na letošní jaro, které se vzhledem k situaci nekoná. Některé koncerty bychom rádi přesunuli na podzim, jiné až na příští jaro. Je těžké plánovat něco v situaci, kdy nikdo neví, co bude dál. Snažíme se ale všechny závazky nějak dodržet a v dohledné době uskutečnit. Novinky vždy uveřejňujeme na našem webu a sociálních sítích.

Máte koncertování ráda, nebo si víc užíváte skládání?

Mám ráda obě fáze, ale je pravda, že kreativní složka je pro mě tou důležitější, řekla bych až bytostnou potřebou. Bez koncertů bych dokázala žít, bez skládání asi ne. Nejraději mám vystupování protknuté chvílemi samoty a klidu na práci. To je pro mě dokonalá kombinace.