Prý byla dobře utajená, je to tak?

Ano, naprosto utajená. Báli jsme se, že kdybychom to zveřejnili, tak by Klášterní zahrady praskly ve švech a už bychom je nikdy neměli k dispozici. Balón, krasobruslařky… To jsou nečekanosti, které dokáží vymyslet jen lidé, kteří nemají hranice a neříkají, že tohle nejde a tohle se nepovede. Šli do toho a vše se povedlo.

Kdo tedy o Zaz věděl?

Jenom vedení festivalu, v kanceláři my tři. A taky ekonomka, protože jsme řešili smlouvu a peníze. Věděl to i Karel Telecký, to je už velmi důležitá postava celého týmu, dokonce s Police Symphony Orchestra zpívá.

Bylo těžké udržet tajemství?

No já jsem si myslel, že to nepůjde a že to praskne, ale fakt se to podařilo.

Jak dlouhou dopředu se taková hvězda musí zamluvit?

Před rokem se řeklo, že tady bude Velké finále s Police Symphony Orchestra, a oni začali pracovat na nápadech. Vloni při festivalu za mnou přišli, že by chtěli přivést do Litomyšle Paula McCartneyho. Myslel jsem si, že by to udělal jako charitu. Přijel by a podpořil mladé muzikanty. Jenže pak jsme zjistili tu šílenou cenu, tak jsme tuhle myšlenku opustili. Vymýšleli dál a pak přišli se Zaz.

Amatérský soubor nehraje na festivalu Smetanova Litomyšl tak často. Měli jste nervy, jak to zvládnou?

Měli jsme tady už mládežnický soubor z Japonska i Ameriky. Je to výjimečné, jsme festival profesionální hudby. Ale že dostali takový úkol, jako je Velké finále, to se nestává.

Jan Pikna, ředitel festivalu Smetanova Litomyšl.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Navíc koncert byl doplněný o vychytávky, kdy Bára Poláková sedí v balónu a jede přímý přenos na zámecké nádvoří. To není úplně obvyklé, že?

Musím říci, že i ten přenos si organizoval soubor. To je něco tak technicky neuvěřitelného, já bych se do toho nikdy nepustil. Nevěřil bych, že je to možné udělat bez zkoušení. Tady do soboty probíhal klasický festival, nedalo se nic zkoušet a prověřovat. Postavili a šlo to. Balón stál na tom, že nesmí být žádný vítr. A on nebyl.

Posouváte hranice možností stále dál.

Tohle se už nedá nikdy zopakovat. Myslím, že další takový soubor, který by vše i technicky propojil, tady není. Police Symphony Orchestra stojí na tom, že jsou tam muzikanti amatéři, ale kolem je obrovské množství lidí, které to hrozně moc baví a jsou technicky velmi zdatní. Pomáhají kamarádům hudebníkům a plní si svoje sny. Věkový průměr orchestru je 21 let. Většina z nich nemá vyšší umělecké vzdělání, prostě hudebku a baví je hrát. To beru jako velký příklad muzicírování a toho, že dítě nemusí hrát jenom na kytaru, ale třeba na cello, a přesto se uplatní v super mládežnickém orchestru.

Bylo vidět, že je to opravdu baví a žijí tím.

Četl jsme dnes kritiku, že tady byla najednou komerce a žádná klasika. Tak orchestr 21letých děcek bez vzdělání asi těžko zahraje Leningradskou nebo Brahmse. Ti si klasiku musí uzpůsobit do aranží, aby jim vyhovovala a překryly se nedokonalosti, které v hráčském umění mají. Ale naopak to vyvažují tím feelingem, prožitkem.

Bylo vyprodáno. Lidé byli na konci úžasní, někteří tancovali. To se často nestává, ne?

Neuvěřitelné, to se nedalo udržet. Police Symphony Orchestra několikrát vyprodali Lucernu. O nich se už ví, že to bude show. Nebáli jsme se, že by nebylo vyprodáno.

Byl celý festival po covidové pauze takový jako Velké finále?

Bohužel ne. Z uměleckého hlediska byl velmi top. Nebyl žádný špatný výkon. Za sebe bych řekl, že nejhůř zahrála asi Slovenská filharmonie. Což je smutné v tom, že i regionální orchestry, když dostanou příležitost zahrát na festivalu, se vyšpičkují do velkého výkonu. Slovenská filharmonie, nevím, jestli to bylo indispozicí hornistů a žesťové sekce, prostě nepředvedla výkon, jaký bychom si přáli na zahajovacím koncertu. Jiný byl ale letos prodej vstupenek.

Mizely lístky rychle od prvního dne předprodeje?

Byli jsme zvyklí, že se vstupenky vyprodaly během prvních dvou dnů. A pak jsem čelili atakům, proč nemáme lístky, že nefunguje předprodej. Letos bylo vše obráceně. Na začátku byl vyprodaný Dyk a Velké finále. Ale většina pořadů byla volná. Před začátkem festivalu jsme ještě měli třetinu vstupenek, tak jsem z toho byl nervózní. Koupit lístky tři nebo čtyři měsíce dopředu, do toho lidé v dnešní době nejdou.

Last minute ve vstupenkách nakonec vyšel, ne?

Ano, s blížícím se festivalem začal masový prodej vstupenek. Nevyprodaly se všechny pořady. Návštěvnost nebyla taková jako před covidem, letos to vypadá na 85 procent. Prodávala se dražší místa. Možná lidé s vyššími příjmy si to ještě mohou dovolit, neobávají se podzimu a zdražování.

Počítáte na příští rok s tím, že někteří lidé na vstupenky mít nebudou a sníží se návštěvnost?

Spojujeme dvě věci najednou. Příští rok už určitě poběží oprava zámku. Stavebníci nám nevytvoří prostor na festival, který trvá měsíc. Proto počítáme s kratší akcí, bude mít jen 18 dní. S tím souvisí i to, že bude méně pořadů, méně vstupenek a vlastně se tím připravujeme i na to, že ten zájem nemusí být tak velký.

Rekonstrukce zámku bude v plném proudu. Bude festival na nádvoří?

Zatím tomu věříme. Jenže ještě není vysoutěžený dodavatel na opravu zámku, takže až bude firma, budeme moci teprve jednat o nějakém plánu.

To bude nejistá sezona.

No strašně. Máme připravený program. Víme, co kdy, ale nevíme za jakých podmínek. Bude záležet na tom, jak bude vypadat staveniště.

Zpřísní se podmínky pro návštěvníky poté, co se na zámek dostali na Koncert pro Evropu aktivisté s transparenty?

Ne, s tím se nedalo nic udělat. Ti lidé si vzali saka, koupili si lístky do první řady. Kdyby byli špatně oblečení, někdo by si jich všiml. Bez lístků by se dovnitř nedostali. To byla paradoxní situace, protože v hledišti bylo mezi diváky asi 260 policistů v civilu. Když se to stalo, tak si mysleli, že je to součást pořadu, předscéna. Oni tak vypadali, byli jak Voskovec a Werich, když začínali hru. Než jsme řekli, že to tam být nemá, tak se přivázali. To je věc, které se nedá zabránit. S puškou by určitě neprošli.

Jaký byl letošní ročník Smetanovy Litomyšle?

Náročný. Dva roky jsme měli festival zkrácený kvůli covidu. Tentokrát to bylo zase dlouhé, asi jsme už odvykli. Byl to záhul. Ale myslím, že se vše povedlo. Měli jsme štěstí na počasí, i když se Koncert pro Evropu kvůli dešti nedohrál. Předpověď ale byla jasná, celý den déšť. Jsme klikaři.