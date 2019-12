Věčný hledač, fórista a experimentátor. Ikona americké písně udivuje nejen proměnami, ale i mlčením. Málokdo si umí tak obratně pohrávat s fanoušky jako Tom Waits, který dnes slaví sedmdesáté narozeniny.

Tom Waits. Strejda z neklidného snu | Foto: ANTI-Records

Od roku 2011, kdy vyšlo album Bad As Me, nevydal žádnou desku. Neřídí se zákony trhu, nýbrž svými vlastními. A ty mu nedovolí pustit se do něčeho, čemu nevěří. Když už se ale Tom Waits dá do práce, třese se země a zvířátka zděšeně prchají z lesa, v němž stojí jeho chaloupka na muří nožce.