Pavel Vítek se původně viděl spíše v povolání herce, koneckonců na DAMU se mezi spolužáky Ivanou Chýlkovou či Karlem Rodenem rozhodně neztratil. Pak ale přišel hit Má svůj den a ze zpívajícího herce se stala hvězda pop music. V současnosti jeden z nejobsazovanějších muzikálových umělců září i jako člen skupiny 4 Tenoři, s níž na jaře příštího roku vystoupí v proslulé newyorské koncertní síni Carnegie Hall.

Pavel Vítek v roce 1992, kdy mu vyšla deska Vůně tvý kůže. | Foto: se svolením ČT

Narodil se 30. září 1962 v Olomouci. Odmalička zpíval a byl pohybově nadaný. Maminka Pavla Vítka vzpomínala, že když byl malý, napodoboval Karla Gotta. Tento trénink pak zúročil ve čtrnácti letech, když skončil na druhém místě v olomouckém kole soutěže Hledáme mladé talenty.

„První veřejné vystoupení jsem absolvoval jako šestnáctiletý mladík v rodné Olomouci s místní kapelou. Zpíval jsem od osmi hodin do půl třetí do rána a vydělal jsem si celých 120 korun československých,“ zavzpomínal Vítek na své začátky, kdy zpíval po tancovačkách.

Zrodil se idol

Talentovaného zpěváka ale v té době lákalo hlavně herectví. Byl přijat na DAMU, kde s ním v ročníku studovali třeba Eva Holubová, Ivana Chýlková, Vilma Cibulková, Veronika Žilková nebo Karel Roden. Jeho tehdejší profesor Jan Přeučil Vítka označil za „štiku ročníku“. Šel si za svým snem a byl vidět. Zahrál si například v televizních filmech Ustláno na čekankách (1985) a Černá země (1985).

Sympaťák s hřívou a kytarou. Peter Nagy si fanoušky drží i dnes

Tenkrát také dostal angažmá v Hudebním divadle Karlín a zároveň nabídku zpívat se skupinou GBS Jaromíra Boháče, kterou přijal. Hvězdou GBS byla sice Yvetta Blanarovičová, s níž zpočátku mladý talent zpíval duety, pak se ovšem role obrátily a hvězdou se stal Vítek. Zrodil se nový idol fanynek.

S GBS v roce 1986 nazpíval svůj první obrovský hit Má svůj den, na který navázal albem Vůně tvý kůže. Tak začala jeho kariéra v pop music. Vítek vždycky dbal na image, konkrétně se zhlédl v novoromantické módě, s níž v té době měly úspěch například Duran Duran. Byl téměř denně v televizi a na jeho plakáty se stály fronty.

Pavel Vítek na sklonku 80. let.Zdroj: se svolením ČT

Učitelka Pilarová

Pro fanoušky popu bylo možná trochu překvapením, když jejich idol v roce 1989 vystoupil v pořadu Eva Pilarová a hosté a po boku zmíněné zpěvačky začal zpívat swing. Ukázalo se, že Pilarová ho už nějakou dobu učí zpívat. Spekulovalo se i o jeho vztahu se swingovou legendou.

Žena s nezdolnou vůlí žít. Mariku Gombitovou nezastavilo peklo ani české fámy

V osmdesátých letech se zpěvák poprvé potkal se svým současným partnerem Janisem Sidovským, který byl mistrem republiky v moderním tanci. Bylo veřejným tajemstvím, že Sidovský s Vítkem jsou v soukromí partneři. To také začalo vadit členům GBS, která dala svému zpěvákovi na vybranou – buď vztah s Janisem, nebo kapela. Vítek si vybral Janise a z GBS odešel.

Zatímco kapela GBS se brzy po Vítkově odchodu rozpadla, on sám přišel s dalším hitem Mám rád vůni tvý kůže (1992), který si celý napsal sám.

S partnerem Janisem Sidovským na 15. výročí Divadla Kalich.Zdroj: Deník/Tilen Vajt

Hvězda muzikálů

Od devadesátých let Vítek účinkoval v činoherních i muzikálových inscenacích v Praze a dnes je jedním z nejobsazovanějších umělců v muzikálech. Zahrál si i v legendárním Draculovi, který měl premiéru v roce 1995 a vidělo jej přes milion diváků.

Zpíval duety s operní divou Evou Urbanovou, získal ocenění na mezinárodních festivalech v Německu a Maďarsku, v roce 2007 vystoupil jako host Evy Pilarové v Rainbow Room v newyorském Rockefellerově centru a se stejnou zpěvačkou i v káhirské opeře.

Z problémového žáka hvězdou už v devatenácti. Sagvan Tofi si ale plní sny i dnes

Vytvořil role v inscenacích Bídníci, Miss Saigon, Pomáda, Mamma Mia!, Noc na Karlštejně, Tři mušketýři, Angelika, Rebelové, Postřižiny, Cikáni jdou do nebe nebo Světáci. Za svůj výkon v muzikálu Ples upírů byl nominován na divadelní Cenu Thálie za rok 2017.

S tenory do New Yorku

V roce 2017 se Vítek stal moderátorem pořadu Tady to znám, vysílaného Českým rozhlasem Region. V tomtéž roce producent Janis Sidovský založil hudební formaci 4 Tenoři, jejímž se stal zpěvák členem. Vokální uskupení od té doby vydalo dvě alba, která získala zlaté a platinové desky Supraphonu.

V rámci příprav na Rok české hudby 2024 se skupina 4 Tenoři připravuje na vystoupení v proslulé Carnegie Hall. 23. května 2024 americkému publiku zazpívají nejslavnější melodie z filmů a muzikálů. „V New Yorku jsem před lety vystoupil s Evou Pilarovou v Rainbow Room v Rockefellerově centru. Dodnes na tu atmosféru vzpomínám a je pro mě velká čest, že zazpívám také v Carnegie Hall, o čemž se mi ani nesnilo,“ řekl Vítek k očekávanému koncertu.

Deset největších hitů

Má svůj den (1986)

Víš, jak se mi líbíš (1987)

Víc už nic (1989)

To není moc fér (1990)

Mám rád vůni tvý kůže (1992)

Po stopách tvých (1992)

Bez tebe ztrácím tvář (1993)

Zahrada přání (1994)

Asi do věží (1997)

Mně sílu dáš (2019), 4 Tenoři

Typický znak

Na začátku kariéry byla typickým znakem Pavla Vítka hříva tmavých kudrnatých vlasů. Kromě pohybového nadání zpěvák také rád dával na odiv stylové kostýmy. Výrazné byly například ty ovlivněné novoromantismem.



Největší šlágr

„Mám rád vůni tvý kůže, hřej, když můžeš mě hřát. Dám svý tělo na oltář, já nechci mít svatozář…“ To jsou slova hitu Mám rád vůni tvý kůže z roku 1992, ke kterému si hudbu i text napsal Vítek sám. Album patřilo k 20 nejprodávanějším nahrávkám roku 1993.



Nejsledovanější video na YouTube

Skoro 2,8 milionu zhlédnutí má videoklip Mně sílu dáš, který Vítek nazpíval se 4 Tenory. Natáčelo se v Tunisku v režii Václava Noida Bárty. Původně jde o píseň You Raise Me Up skupiny Secret Garden, ke které napsal český text Eduard Krečmar.



Vysněný partner

1. července 2006 začal v České republice platit zákon o registrovaném partnerství. Dva dny poté do něj po devatenáctiletém vztahu na hradě Karlštejn vstoupili také Pavel Vítek a Janis Sidovský.



Citát

„Tak se zdá, že to vyšlo, že jsem ten svůj svět nakonec našel. Vlastně jsem ho našel jen kousek. Člověk asi musí opravdu chtít a nevzdávat se. A když to vyjde, musí hledat pořád dál pěkně kousek po kousku.“



Co možná nevíte

Pavel Vítek je nadšeným zahradníkem a vyhlášeným pěstitelem rajčat. Na své zahradě na Karlštejně jich vypěstoval stovky kilogramů. Rajská jablíčka také zavařuje a vyrábí z nich i domácí kečup.